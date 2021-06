Les joueurs de la Roja ont déjà passé les tests quotidiens

08/06/2021 à 13:32 CEST

Toute la délégation de l’équipe espagnole de football a passé les tests PCR ce mardi matin journaux de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. De cette façon, la routine est répétée et le protocole activé à la suite du positif de Sergio Busquets est poursuivi et cela a obligé à changer la dynamique de travail préparer l’Euro 2021.

Les joueurs s’exerceront l’après-midi, comme ils l’ont fait lundi, individuellement et se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine. Les internationaux passeront un test tous les matins et le soir les résultats seront connus. Pour redonner tout le négatif, la routine resterait et les espoirs de ne pas avoir plus de points positifs augmenteraient.

En tout cas, Luis Enrique a cité Brais, Fornals, Carlos Soler, Rodrigo Moreno, Albiol et Kepa s’entraîner dans une bulle parallèle. A ce groupe s’ajouteront quelques footballeurs U21 qui participent aujourd’hui à le match entre l’Espagne et la Lituanie à Butarque.