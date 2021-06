Les joueurs de la sélection regrettent l’absence de but et sortent en bloc à la défense de Morata

15/06/2021

Le à 00:28 CEST

Les joueurs de l’équipe espagnole ont reconnu avoir quitté La Cartuja avec un sentiment d’amertume après avoir été de loin supérieurs à la Suède. Le milieu de terrain des Blaugrana Pedri a reconnu que “Je suis un peu content de mes débuts, qui est le rêve de tout enfant, triste du tirage au sort après avoir joué un bon match et ayant créé de nombreuses occasions & rdquor;.

Le milieu de terrain canarien ne s’est pas inquiété de l’absence de but et a assuré dans les micros de ‘Tele 5’ que « nous devons suivre cette dynamique. Si nous continuons à jouer comme ça, à avoir le ballon et à créer des occasions, sûr que le but finira par arriver & rdquor ;.

Pedri en a également profité pour défendre son coéquipier Morata. « On peut tous échouer, mais il travaille beaucoup pour nous et ça se voit sur le terrain & rdquor ;, Il a souligné avant d’avancer que « les fans doivent continuer à faire confiance. Nous sommes une grande sélection et nous irons de l’avant & rdquor ;.

NEUF SUR DIX

Le défenseur central Aymeric Laporte a souligné que « le sentiment est mauvais, car nous avons joué un match solide et nous avons dominé presque tout le temps. L’équipe va un peu mal à cause de l’effort et des chances qu’elle a eu. Maintenant, il faut penser aux deux prochains matchs. Nous devons essayer de faire mieux. Sur dix matchs comme celui-ci, on en a gagné neuf, mais aujourd’hui il n’a pas touché. Nous devons apprendre de cela & rdquor ;.

À votre avis, “Le seul but manquait, mais un jour nous en marquerons cinq et un autre aucun. Nous ne sommes pas inquiets, nous savons qu’ils viendront, car nous avons de grands attaquants. Aujourd’hui, cela ne pourrait pas être le cas, mais dans les matchs suivants, nous ferons sûrement mieux. »

Les hispano-français ont également brisé une lance en faveur de Morata. “Ce n’est pas la première fois qu’ils sifflent. On ne peut pas douter d’un attaquant comme lui. Aujourd’hui, il n’a pas réussi, mais lors du prochain match, il marque trois buts et ferme la bouche à tout le monde. Si seulement”.

LES SIFFLETS

Dani Olmo ne comprend pas non plus que son partenaire soit mis en doute. « Je ne comprends pas pourquoi Morata est sifflé. Est un grand joueur. Les fans doivent nous encourager davantage, car nous jouons pour eux & rdquor ;. Et il a demandé aux fans « d’être avec nous et de faire confiance. On donnera tout sur le terrain et on ira sûrement loin & rdquor ;.

Marcos Llorente a également été énergique dans son soutien à Morata. “Quand je suis nerveux, je ne siffle pas. Cela ne me semble pas juste. Tout fan sur le terrain aimerait être applaudi plutôt que d’autres choses. J’encourage les gens à être avec nous et à nous aider, car ensemble nous les ferons avancer.”