Les joueurs de l’édition légendaire de Mass Effect font les mêmes choix

Capture d’écran : BioWare

Mass Effect dépend du choix – ou du moins de l’illusion de celui-ci. Il s’avère qu’en jouant (ou en rejouant) à Mass Effect Legendary Edition, beaucoup d’entre vous qui ont joué à la trilogie remasterisée ont pris à peu près les mêmes décisions. C’est selon une infographie BioWare publiée sur Twitter aujourd’hui.

Les spoilers suivent pour la trilogie Mass Effect, qui a environ une décennie maintenant.

Les données ne sont pas parfaites. Cela ne tient pas compte du fait que ces statistiques proviennent ou non de joueurs novices ou de ceux qui ont dirigé la trilogie une douzaine de fois. Cela ne précise même pas si l’ensemble de données est agrégé ou non à partir de plusieurs parties de Legendary Edition qu’un compte donné peut avoir entreprises. Les chiffres sont néanmoins révélateurs et affirment encore plus l’idée que la plupart des gens qui jouent à Mass Effect finissent par faire des choix similaires.

Par exemple, dans le premier Mass Effect, 94% d’entre vous ont navigué dans les options de conversation afin que Wrex, le krogan, ait survécu à cette mission Virmire. 93% des joueurs ont sauvé la reine Rachni. Les politiciens ne pouvaient que rêver de ces chiffres.

Mass Effect 2 a suivi des lignes similaires. En abordant l’accusation de trahison de Tali, 96 % d’entre vous ont réussi à convaincre le conseil de l’amirauté quarienne de lui pardonner. Garrus, sans surprise ici, est largement le compagnon le plus aimé. Le turien à la quille égale était le membre le plus susceptible de survivre à la mission suicide culminante de Mass Effect 2. (Je suppose que je suis une valeur aberrante.) Il était également le coéquipier le plus utilisé dans le premier Mass Effect.

G/O Media peut toucher une commission

Dans Mass Effect 3, 96 % d’entre vous ont guéri le génophage, l’arme biologique qui limite le taux de natalité des Krogans, condamnant leur société. Mais BioWare n’a partagé aucune statistique concernant le choix de fin notoire de Mass Effect 3.

Lire la suite: Presque personne n’a joué un méchant dans Mass Effect

Alors, comment les statistiques d’aujourd’hui se comparent-elles à l’histoire ? En 2013, BioWare a publié une infographie complète détaillant le comportement des joueurs dans Mass Effect 3 pour ceux qui ont roulé les crédits. Il n’offre pas de corollaire exact aux statistiques d’aujourd’hui, bien sûr, mais met tout de même en lumière certains changements fascinants.

Au cours de la course originale de Mass Effect 3, le nombre de Shepards qui ont saboté le génophage était deux fois plus élevé : 8 %. Liara était le membre le plus utilisé de l’équipe, suggérant que Garrus a gagné en popularité au fil des ans. En 2013, 82% des joueurs jouaient en tant que Shepard masculin, contre 68% pour Legendary Edition. En 2013, lors de la confrontation entre les Geth et les Quariens, 37% des joueurs se sont rangés du côté des Geth, tandis que 27% ont sauvé les Quariens. Ces chiffres ont chuté à 11 % et 8 % respectivement. (Oui, 80% d’entre vous ont négocié la paix.)

Mais plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Malgré des années d’essais et d’erreurs prouvant que Vanguard est évidemment la meilleure classe, de temps en temps, environ 40% d’entre vous ont décidé de sauver la Voie lactée en tant que soldat. Vous savez qu’il y a plein de jeux de tir à la troisième personne sans magie spatiale, n’est-ce pas ?