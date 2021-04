Les joueurs de Liverpool disent “non” à la Super League

20/04/2021

À 23:26 CEST

Efe

Jordan Henderson, Capitaine de Liverpool, a publié une déclaration rejetant la Super League européenne au nom des joueurs de l’équipe anglaise. “Nous n’aimons pas cela et nous ne voulons pas que cela se produise”, a-t-il déclaré. Henderson, capitaine de l’équipe anglaise et qui a parlé au nom de ses coéquipiers.

“C’est dans notre position en tant que collectif. Notre engagement envers ce club de football et ses supporters est absolu et conditionnel.” Vous ne marcherez jamais seul “”, a ajouté Henderson. La déclaration intervient quelques heures après que Chelsea et Manchester City aient divulgué leurs projets de quitter la Super League européenne. Liverpool, l’un des douze clubs fondateurs, n’a pas encore commenté la question, mais la légende de l’équipe Kenny Dalglish a déclaré qu’il espérait qu’il prendrait la bonne décision.