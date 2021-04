Les joueurs de Liverpool se joignent aux fans pour protester contre la décision des propriétaires de la Super League européenne avec un message puissant sur Twitter dirigé par Jordan Henderson et suivi de Virgil van Dijk, Andy Robertson et James Milner

Les joueurs de Liverpool ont envoyé un message puissant à leurs fans lors d’une soirée extraordinaire et qui restera longtemps dans la mémoire.

Alors que les fans du pays célébraient l’effondrement de la Super League européenne, Jordan Henderson a déclaré aux fidèles d’Anfield: “ Vous ne marcherez jamais seul ”.

Ce message est apparu sur les réseaux sociaux des joueurs de Liverpool

Quelques secondes après le tweet du skipper des Reds Henderson, il a été rejoint par Andy Robertson, James Milner, Virgil van Dijk et d’autres.

«Nous n’aimons pas cela et nous ne voulons pas que cela se produise», a commencé le message.

«C’est notre position collective.

«Notre engagement envers ce club de football et ses supporters est absolu et inconditionnel.

“Tu ne marcheras jamais seul.”

Le mardi 20 avril est une date que peu de supporters sont susceptibles d’oublier étant donné que c’est le jour où le football a été sauvé de quelques-uns.

Peu importe ce que Gordon Gekko pourrait dire, la cupidité n’est PAS bonne. Ce n’est pas juste et il peut être battu.

Les fans de Liverpool avaient immédiatement fait connaître leurs sentiments en exigeant que les drapeaux soient retirés du Kop, puis étaient apparus à Anfield pour attacher des bannières aux balustrades.

Cela a commencé à Stamford Bridge lorsque les supporters – pas seulement Chelsea – se sont rassemblés pour protester contre l’idée de la Super League européenne.

Les Bleus, l’une des équipes «fondatrices» de la ligue séparatiste se sont alors retirés des plans controversés et ont ensuite été suivis par Man City.

Il a ensuite été rapporté par talkSPORT que les propriétaires restants discutaient de la dissolution du projet soutenu par 4 milliards de livres sterling qui a fait l’objet de nombreuses critiques lors de son annonce.

Une bannière a clairement montré à quel point les fans étaient mécontents des propositions

Chelsea se préparerait à se retirer de la Super League européenne

Les joueurs de Leeds ont protesté contre l’idée avant leur match nul 1-1 avec Liverpool hier soir

Les propriétaires de Liverpool ont montré un tel dédain pour leurs fans – ou un manque de sensibilisation – qu’ils n’ont même fait aucun commentaire.

Au lieu de cela, ils ont laissé le soin à Joel Glazer, coprésident de ses rivaux Manchester United et vice-président de la «Super League».

«En réunissant les plus grands clubs et joueurs du monde pour qu’ils s’affrontent tout au long de la saison, la Super League ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen, garantissant une compétition et des installations de classe mondiale, et un soutien financier accru pour la pyramide du football au sens large.»

Expliquant sa décision de tweeter après avoir remis ses comptes de réseaux sociaux à l’association caritative anti-cyberintimidation Cybersmile, il a simplement déclaré: “En tant que joueurs de Liverpool, il faut le dire.”

On ne sait pas quelles seront les répercussions, bien que le propriétaire d'Everton, Farhad Moshiri, ait déclaré à talkSPORT qu'il pensait que les " six grands " devraient avoir des points déduits.

On ne sait pas quelles seront les répercussions, bien que le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, ait déclaré à talkSPORT qu’il pensait que les “ six grands ” devraient avoir des points déduits.

Cependant, l’un des sponsors officiels de Liverpool a annoncé son intention de se retirer d’Anfield pour les affaires de la Super League.