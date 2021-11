Les joueurs de l’Ohio State et du Michigan se sont retenus pendant un moment tendu à la mi-temps

L’intensité du match Ohio State-Michigan ne s’est pas arrêtée lorsque la première mi-temps à Ann Arbor s’est terminée samedi, et lorsque les équipes se sont dirigées vers leurs vestiaires respectifs pour la pause, il y a eu un échange houleux entre les deux équipes, en tant qu’officiels et d’autres ont essayé de les garder séparés.

Les Wolverines n ° 5 détenaient une mince avance de 14-13 sur les Buckeyes n ° 2 à la mi-temps, et l’intensité du jeu de rivalité était claire sur le terrain, les joueurs des deux côtés se pépiant et offrant parfois des coups supplémentaires au fin des jeux. Et ces émotions – en particulier avec une apparition dans le jeu du titre Big Ten en jeu pour le vainqueur – se sont poursuivies dans les vestiaires.

Dans le tunnel du Michigan Stadium près des vestiaires à la pause, des joueurs de l’Ohio State et du Michigan ont été vus en train de se crier dessus, de vomir le majeur et d’essayer de se frayer un chemin vers ce qui aurait pu se transformer en une situation vraiment moche et peut-être dangereuse. L’émission de FOX Sports a confirmé que cela s’était produit à la mi-temps.

Chaos dans le tunnel entre Ohio State et Michigan pic.twitter.com/HedljphBq1 – Josh Pate (@LateKickJosh) 27 novembre 2021

Sans surprise, les arbitres sifflant n’ont pas fait grand-chose pour calmer la situation.

Et finalement, les équipes se sont retirées dans leurs vestiaires respectifs. Mais les fans de football universitaire ne pouvaient pas en avoir assez de cette rivalité et de la haine et de la passion qui l’accompagnent.

Et cela a continué une fois la deuxième mi-temps commencée.

C’est parti pic.twitter.com/kw6JSxlZ0X – FOX College Football (@CFBONFOX) 27 novembre 2021