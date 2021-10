Les joueurs de Man Utd allument Ole Gunnar Solskjaer « tactiquement décevant »

Le règne du Norvégien à Old Trafford semble de plus en plus périlleux (Photo: .)

Un certain nombre de joueurs de Manchester United se demandent maintenant si Ole Gunnar Solskjaer est la bonne personne pour diriger le club vers l’avant après la défaite de dimanche contre Liverpool, selon des informations.

Les Red Devils ont inscrit quatre buts lors d’une terrible première mi-temps à Old Trafford en route vers une défaite 5-0 qui laisse le club à huit points du leader de la Premier League Chelsea après seulement neuf matchs.

La pression monte maintenant sur Solskjaer après une autre représentation désorganisée et de nombreux fans et experts estiment que le moment est venu pour le Norvégien de se retirer.

United a été mis à mort par une équipe impitoyable de Liverpool (Photo: .)

Cette critique n’est pas non plus purement externe, The Guardian rapportant que plusieurs membres de l’équipe United se demandent ouvertement si Solskjaer peut amener l’équipe plus loin.

Alors que le joueur de 48 ans est très apprécié des joueurs, la manière de la défaite contre Liverpool a » cristallisé » un manque de confiance dans le manager qui couvait depuis le début de la saison.

Certains joueurs pensent simplement que Solskjaer n’est pas assez bon pour United – en particulier dans une course au titre avec autant de managers d’élite – et le considèrent comme « tactiquement décevant ».

United a commis l’erreur d’essayer d’appuyer haut contre Liverpool avec des joueurs mal équipés pour le faire, se laissant exposés à l’arrière alors que l’équipe de Jurgen Klopp a déchiré sa défense avec facilité.

Interrogé sur son approche contre Liverpool, Solskjaer a ensuite déclaré à Sky Sports: « Le personnel d’entraîneurs est très, très bon. Brillant. Je choisis la façon dont nous abordons le jeu et, aujourd’hui, nous n’étions pas assez cliniques pour aller de l’avant.

«Il y avait des espaces pour les deux équipes et, lorsque vous donnez des espaces aux bons joueurs, ils marquent. Tu sais que c’est une bonne question [why not play on the break?] Je peux tout dire mais nous sommes à la maison, jouant contre Liverpool.

Solskjaer n’a remporté aucune médaille d’argent depuis près de trois ans (Photo: .)

«Ils sont venus ici au cours des deux dernières années et demie et nous avons eu une approche similaire pour faire de la presse haute et, aujourd’hui, ils ont marqué sur leurs chances dès le début. Ils n’avaient pas fait ça avant.

« Je pense que Manchester United devrait toujours essayer, à domicile, d’imposer notre autorité sur le jeu, comme je l’ai déjà dit. »

Abordant son avenir et s’il pense toujours qu’il est l’homme qu’il faut pour faire avancer United, il a ajouté: « Je crois en moi, je crois que je me rapproche de ce que je veux avec le club. »



