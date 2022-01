Les joueurs de Man Utd ont «ouvertement» admis Conte et s’attendent à ce que Pochettino remplace Rangnick

Les joueurs de Manchester United ont librement admis qu’ils s’attendaient à ce qu’Antonio Conte – et non Ralf Rangnick – remplace Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager, selon un rapport.

La saison de United a bien commencé et semblait s’améliorer après les débuts de deux buts de Cristiano Ronaldo à son retour. Cependant, les Diables rouges ont enduré une période difficile depuis lors.

Ronaldo les a efficacement guidés à lui seul vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pourtant, il n’a pas été en mesure d’avoir le même effet en Premier League.

En tant que tel, Solskjaer a été limogé en novembre, peu de temps après que United ait réitéré sa confiance en lui. Ils ont essayé – et échoué – d’obtenir Le patron du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino dans tout de suite.

En conséquence, ils ont emprunté la voie intérimaire et ont nommé le tacticien allemand Rangnick jusqu’à la fin de la saison. S’ils avaient choisi de le faire lorsque Solskjaer était sous une pression croissante, ils auraient pu débarquer Conte.

L’Italien a quitté l’Inter cet été avant que Tottenham ne le recrute début novembre. Mais ce n’était que trois semaines avant que United ne débranche son ancien joueur.

Selon The Sun, les joueurs de United avaient «ouvertement» appelé Conte à venir remplacer Solskjaer.

Mais depuis l’arrivée de Rangnick en pirogue, les problèmes pour le club ont continué. Bien qu’ils aient remporté trois des six matches, ils n’ont pas été convaincants.

Rangnick gère les « pagailles » de Man Utd

Le rapport du Sun contient également des citations d’une source rapportée de United, qui a révélé le « chaos complet » dans le vestiaire.

La source aurait déclaré: « Les joueurs ont leurs propres cliques, dont l’une donne aux autres l’impression qu’ils doivent monter d’un niveau alors que toute l’équipe est en difficulté. Les joueurs sont démoralisés.

Les fans de Man Utd qui veulent sortir Rangnick ne seront pas satisfaits de l’homme pressenti pour être en charge en 2022/23

« C’est le déjà vu des années précédentes où les choses allaient mal. Les fans pensent probablement que les joueurs ne sont pas assez en forme pour mettre les plans de Rangnick en action.

« C’est tellement faux. Certains joueurs viennent de perdre ce talent et cette envie. De plus, il existe une croyance au sein d’une section de l’équipe que certains joueurs sont sélectionnés, indépendamment de leurs affichages. Donc tout est une pagaille complète.

Les joueurs de Man Utd veulent Pochettino pour Rangnick

Le journal ajoute que les joueurs de United s’attendent à ce que Pochettino arrive à la fin de la saison.

L’ancien patron de Tottenham n’en est qu’à son premier anniversaire de déménagement dans la capitale française. Cependant, il a déjà eu des liens avec le retour en Premier League avec United.

S’exprimant en décembre, Pochettino a toutefois exprimé son engagement envers le club du Parc des Princes.

« Vous pouvez comparer les six premiers mois et les six derniers mois », a-t-il déclaré à propos de sa direction d’un an.

«Je pense que cela a été positif, car dans les premiers mois, il faut s’installer, même si je connaissais déjà le club, c’était encore nouveau et le début d’un projet.

« Rejoindre un club dans lequel je voulais être, où j’ai joué, avec des supporters incroyables, je pense que c’est mon meilleur souvenir. Nous avons également obtenu une partie du succès que nous souhaitions, mais je pense que le meilleur est de venir l’année prochaine.

