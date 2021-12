Les joueurs de Manchester United impliqués dans une soirée record pour l’Angleterre – Man United News And Transfer News

Après la victoire 10-0 du mois dernier sur la Lettonie, les Lionnes d’Angleterre étaient convaincues qu’elles pourraient maintenir leur invincibilité lors de leurs éliminatoires de la Coupe du monde alors qu’elles les affrontaient à nouveau à domicile.

Ce que l’Angleterre a réussi à réaliser a dépassé de loin les attentes, car elle a doublé le score de sa dernière rencontre avec l’équipe européenne, ce qui en fait la plus grande victoire des Lionnes de tous les temps.

C’est Beth Mead d’Arsenal qui a ouvert le score et elle a remporté son tour du chapeau à la 23e minute.

Ce n’est pas seulement le résultat et la performance de l’équipe qui ont marqué l’histoire, avec Ellen White devenant la meilleure buteuse de tous les temps des Lionnes avec son deuxième de la soirée alors qu’elle a également remporté un tour du chapeau.

LE RECORD EST BRISÉ 🏆@ellsbells89 est notre nouveau buteur record de tous les temps ! pic.twitter.com/kfwUg1KaUX – Lionnes (@Lionesses) 30 novembre 2021

White a dépassé le record précédent de Kelly Smith de 46 et son tour du chapeau signifie qu’elle a maintenant 48 buts en 101 apparitions pour l’Angleterre.

Lauren Hemp est également entrée dans l’histoire en marquant son premier but pour son pays… et ses deuxième, troisième et QUATRIÈME ! Oui, un autre tour du chapeau parmi l’équipe d’Angleterre.

United était également bien représenté lors de cette soirée historique et avait son rôle à jouer alors que la skipper Katie Zelem faisait ses débuts.

Les rêves deviennent vraiment réalité Sur la lune pour faire mes débuts en Angleterre ! Un grand merci à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long du chemin🙌🏼❤️ pic.twitter.com/CgBBNsR5Ca – Katie Zelem (@katiezel) 1er décembre 2021

Pendant ce temps, entre les bâtons, Mary Earps a gardé sa sixième feuille blanche consécutive tandis qu’Ella Toone a marqué son sixième but pour son pays alors qu’elle marquait une fusée d’un but juste à l’extérieur de la surface.

Cependant, c’est Alessia Russo, 22 ans, qui a le mieux représenté les Reds alors qu’elle sortait du banc pour remporter son propre tour du chapeau.

Dès le moment où elle est entrée dans la mêlée, elle a causé des problèmes à la Lettonie et elle s’est hissée au-dessus des autres pour rentrer à la maison toutes les trois.

Une autre super-sub, Jess Carter, est également sortie du banc pour marquer son premier but pour son pays.

Cette dernière victoire place l’Angleterre en tête de son groupe avec six victoires sur six et elle a marqué 53 buts sans réplique.