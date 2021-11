Les joueurs de Manchester United « ne semblent pas s’en soucier », déclare l’ancien arrière gauche de Liverpool John Arne Riise, qui dit que Steven Gerrard et Jamie Carragher ne l’auraient pas supporté aux Reds

L’ancien défenseur de Liverpool, John Arne Riise, a déclaré que les joueurs de Manchester United « ne semblent pas s’en soucier », après une série de mauvaises performances sous Ole Gunnar Solskjaer.

À moins d’une victoire 3-0 sur l’équipe de Tottenham de Nuno Espirito Santo il y a quelques semaines, les Red Devils n’ont pas réussi à impressionner à la fois au niveau national et en Europe, ce qui soulève des questions sur l’avenir de Solskjaer.

Riise a passé sept ans avec Liverpool

Solskjaer subit une pression croissante à Manchester United

Cependant, Riise a défendu son compatriote norvégien et pense que les joueurs de United doivent intensifier leurs efforts après la pause internationale.

« Je me sens pour lui, en tant que personne, bien sûr, mais il est entré dans l’un des plus grands emplois au monde », a déclaré Riise à talkSPORT.

« Et quand les choses ne vont pas bien, comme elles le sont maintenant, c’est si facile à apprendre et à gérer mais, en même temps, j’ai regardé les trois ou quatre derniers matchs de Man Utd et l’attitude des joueurs – vous ne peut pas toujours blâmer le gestionnaire pour tout.

Riise a remis en cause l’attitude des joueurs de United

« Regardez l’agressivité, l’étroitesse, la volonté de se battre pour le club – ce n’est pas là des joueurs, et ça m’agace parce que comme moi, je n’étais pas le joueur le plus technique, mais au moins j’ai donné 110%, non peu importe comment je jouais.

« Regardez les joueurs de Man Utd maintenant, ils ne semblent pas s’en soucier. »

Riise a fait 348 apparitions pour Liverpool sur une période de sept ans, remportant une FA Cup, une League Cup et une Ligue des champions.

Gerrard et Carragher n’ont pas supporté des performances inférieures à la normale à Liverpool

Et l’ancien arrière gauche insiste sur le fait que ses anciens coéquipiers de Liverpool ne s’en tireraient jamais avec de mauvaises attitudes lorsqu’il était au club – principalement parce que Steven Gerrard et Jamie Carragher ne les laisseraient pas s’en tirer !

« Peut-être que les joueurs ne sont pas satisfaits de la façon dont se déroule l’entraînement, de la façon dont ils jouent tactiquement en s’entraînant à ce que Solskjaer fait avant les matchs.

«Mais, en fin de compte, ils sont payés beaucoup d’argent pour faire le travail, soutenir le manager et jouer pour les fans.

« Si cela s’est produit quand je jouais, je sais que Stevie [Gerrard], Jamie Carragher nous écraserait tout simplement ! »