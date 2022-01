Les joueurs de Manchester United n’ont «aucune croyance» en Ralf Rangnick au milieu des réclamations de rupture et les Red Devils regretteront de ne pas s’en prendre au manager de Tottenham, Antonio Conte

C’est une période de crise à Manchester United car les joueurs n’ont «aucune croyance» en Ralf Rangnick, a-t-on dit à talkSPORT.

Rangnick est en charge par intérim des Diables Rouges, jusqu’à la fin de la saison, mais il n’y a pas eu d’amélioration immédiate de leur forme.

Rangnick n’a pas eu d’impact immédiat à United

Les deux derniers matchs, un match nul avec Newcastle et une défaite contre les Wolves, ont été particulièrement préoccupants pour les performances inférieures à la normale.

Les rapports affirment qu’il y a une faille dans le vestiaire d’Old Trafford avec jusqu’à 11 stars qui veulent quitter le club.

L’ancien homme de Chelsea et hôte de talkSPORT, Jason Cundy, pense que l’équipe de Man United n’a aucune confiance dans le manager.

« Vous pouvez dire qu’ils ne croient pas au manager », a déclaré Cundy au Sports Bar. « D’après mon expérience, les joueurs ne sont jamais sortis pour ne pas essayer.

« Ce que vous avez, c’est un manque de croyance dans le manager et un manque de croyance dans ce qu’il essaie d’accomplir.

«Cela peut se propager très rapidement, non seulement dans l’équipe mais dans le vestiaire. Ils parleront.

Les superstars de United ont pris une énorme quantité de bâton pour un affichage terne contre les loups

« [They were] deux côtés différents. Les loups de Bruno Lage sont bien entraînés et savent exactement ce qu’il fait. D’accord, ils ne sont pas l’équipe la plus excitante du monde, mais ils ont totalement dominé le jeu.

« Les loups ont dirigé Man United à Old Trafford. Cela aurait dû être plus de 1-0.

« Vous regardez ces deux équipes [against Wolves] et une équipe a cru son manager. Ce n’est pas seulement la faute de Rangnick.

Cundy pense également que United se reprochera de ne pas s’en prendre à Antonio Conte.

Conte a renversé la vapeur à Tottenham et United peut avoir des regrets

Conte a été embauché par Tottenham début novembre, quelques semaines seulement avant le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

La décision des Diables rouges de donner plus de temps à Solskjaer avant de finalement le supprimer a permis à l’Italien de leur filer entre les doigts.

Cundy a ajouté: « L’une des erreurs commises par Man United est la façon dont ils ont laissé Antonio Conte leur filer entre les doigts quand il était là-bas.

« La réponse était là et devant eux. Il était sans travail. C’était là. Le mérite des Spurs, ils ont rectifié leur erreur et ont fait le travail.

