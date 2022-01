Les joueurs de Manchester United ont « peur » de porter les maillots alors que Ralf Rangnick a averti qu’il devait prendre de grandes décisions comme laisser tomber Cristiano Ronaldo

Cette équipe de Manchester United a « peur » de porter les maillots et Ralf Rangnick a de grandes décisions à prendre, selon Darren Bent.

Les Red Devils étaient sous la normale lors de leur défaite 1-0 contre les Wolves lundi soir, ce qui a porté un coup dur à leurs quatre meilleures chances de Premier League.

Les Red Devils ont perdu 1-0 contre les Wolves et leurs performances ont été remises en question

Cela fait suite à une mauvaise performance contre Newcastle la semaine dernière, avec une pression croissante sur le patron par intérim Rangnick pour renverser la vapeur.

Luke Shaw a admis après le match qu’il ne pensait pas que les Diables rouges étaient tous là ensemble et qu’ils se débattaient.

La légende de United Rio Ferdinand était également préoccupée par le langage corporel de certains de leurs joueurs vedettes – et Bent a accepté, affirmant que le facteur de peur United avait complètement disparu.

L’ancien attaquant anglais a déclaré au talkSPORT Breakfast: « Rio Ferdinand a raison. Quand vous jouiez à Manchester United quand ils connaissaient vraiment du succès, vous aviez l’habitude de vous tenir dans le tunnel et chacun de leurs joueurs avait l’habitude de se tenir la poitrine en avant et ils voulaient porter le fardeau de ce maillot et le porter avec fierté.

United n’est toujours qu’à quatre points des quatre premiers

«C’est presque comme si cette équipe de Manchester United avait peur de porter le maillot. Même lorsqu’ils sont retirés pour des remplacements, ils ne peuvent pas quitter le terrain assez rapidement.

«Même Marcus Rashford semble avoir le monde sur ses épaules. Il pense à tout autre chose qu’au football.

« Je ne sais pas trop dans quelle direction ils vont. »

Sur ces commentaires de Shaw, Bent a insisté sur le fait que les joueurs doivent assumer la responsabilité de leur attitude.

« Lorsque vous jouez pour ce club de football et cette arène, si cela ne vous prépare pas pour le football, je ne sais pas ce qui le fera », a ajouté l’expert de talkSPORT.

« C’est l’un des stades les plus emblématiques du football et il joue sans doute pour le plus grand club du monde.

«La ligne de motivation qu’il a donnée là-bas n’est pas bonne. Cela ne revient pas à Ralf Rangnick, cela revient aux joueurs. Ce sont eux qui doivent se motiver.

Rangnick a été averti qu’il doit être prêt à prendre de grandes décisions

« Je regarde le langage corporel de certains joueurs et certains joueurs regardent d’autres joueurs en pensant » peu importe comment il joue, il va toujours jouer. Peu importe comment je joue, je vais être sacrifié ».

« [Cristiano] Ronaldo a été nommé capitaine et peu importe comment il joue, il jouera toujours.

« Les goûts de [Mason] Greenwood, qui donne absolument tout, et Jadon Sancho, qui essaie de retrouver sa forme, mais n’y parvient tout simplement pas.

L’ancien attaquant de Charlton, Tottenham et Sunderland, Bent, a également averti que Rangnick devait être prêt à prendre d’énormes décisions pour renverser la vapeur au club – y compris laisser tomber la superstar Ronaldo, si nécessaire.

Ronaldo a été nommé capitaine de Man United contre les Wolves

Il a ajouté: « Ils doivent trouver une certaine cohérence et je pensais que Rangnick était l’homme pour le faire. Il va devoir prendre de grandes décisions.

« Il a quitté Bruno [Fernandes] et il a fait une réelle différence quand il est entré en jeu.

« C’est peut-être qu’il doit parfois sortir Ronaldo, le remettre en place, et même [Edinson] Cavani. Vous ne pouvez pas continuer à être prévisible.

« Il ne peut pas continuer » qui puis-je utiliser comme bouc émissaire, Greenwood et Sancho, je vais les enlever « .

« Vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Vous devez vous en tenir à eux et prendre de grandes décisions. »

