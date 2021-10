Les joueurs de Manchester United pointent du doigt Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Alors que la poussière retombe encore sur l’humiliation de Manchester United par Liverpool, des détails continuent d’émerger sur les troubles dans les coulisses.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a été au centre d’une crise à part entière cette semaine, des rumeurs continuant de tourbillonner sur ses sombres perspectives au club.

Selon The Times, Solskjaer restera en place pour l’affrontement crucial du week-end avec Tottenham Hotspur.

Le match survient au milieu de spéculations frénétiques selon lesquelles le personnel d’entraîneurs des Reds est soumis à une pression intense pour réussir les trois prochains matchs.

On dit qu’ils ont l’impression que toute autre déception pourrait faire en sorte que le conseil d’administration de United balance la hache pendant leur séjour au club.

Le Times rapporte que les pourparlers en clair après la récente débâcle de Leicester ont donné lieu à des accusations et à une augmentation des températures parmi les joueurs et le personnel d’entraîneurs.

Solskjaer lui-même aurait fait l’objet de sévères critiques, un joueur anonyme aurait remis en question la décision de donner à Harry Maguire le brassard de capitaine.

Le Norvégien aurait également été pratiquement accusé de favoritisme par l’un de ses joueurs.

Il est dit: « Ce joueur a affirmé que Solskjaer et son équipe étaient trop résistants pour récompenser les joueurs marginaux qui s’entraînaient bien avec une place dans son onze de départ. »

Sans surprise, étant donné la nature de la défaite, un autre échange houleux dans les vestiaires aurait eu lieu après la défaite de Liverpool.

Une plus grande préoccupation pour Solskjaer serait probablement l’affirmation selon laquelle les joueurs pensent qu’il n’a pas l’intelligence de rivaliser avec Jurgen Klopp, Pep Guardiola et Thomas Tuchel.

À ce stade, les plus grands partisans du conseil d’administration du Norvégien seraient Ed Woodward, le vice-président exécutif, et Richard Arnold, le directeur général.

Le duo serait réticent à mettre fin au régime actuel, bien qu’il soit également préoccupé par les résultats récents.

Si le buteur du but le plus célèbre de United est renvoyé, Antonio Conte a été largement présenté comme un remplaçant possible.

Cependant, le rapport conclut que la hiérarchie des Diables rouges a des réserves sur l’irascible italien.

Il est difficile de voir comment le patron de United surmonte la tempête actuelle. Les rapports de discorde dans les vestiaires rongent certainement sa réputation d’entraîneur de bien-être.

Ole est alors toujours au volant. Mais il semble s’écraser à travers les barrières de sécurité et se diriger vers le bord de la falaise.