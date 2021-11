Les joueurs de Manchester United qui pourraient partir en janvier, dont Jesse Lingard, Anthony Martial et Phil Jones, avec de nouveaux garçons riches en Premier League, Newcastle et West Ham, destinations possibles

Avec des millions de nouveaux investissements à leur disposition, Newcastle et West Ham pourraient chercher à renforcer leurs équipes avec la fenêtre de transfert de janvier qui se profile.

Et il y a un club que les deux équipes pourraient chercher à voler avec beaucoup de talents inutilisés – Manchester United.

Anthony Martial et Jesse Lingard pourraient tous deux être programmés pour un départ en janvier après avoir à peine joué cette saison

Les Red Devils ont l’une des plus grandes équipes de la Premier League et pourraient chercher à réduire cela en déplaçant potentiellement certains de leurs joueurs marginaux, et avec de nombreux acheteurs potentiels sur le marché.

Après avoir finalement obtenu une prise de contrôle tant attendue, Newcastle United plongera presque certainement dans la fenêtre de transfert de janvier alors qu’ils tentent d’éviter la relégation.

Le nouveau manager Eddie Howe a beaucoup de travail à faire pour changer la saison du club, mais il sera rassuré de savoir qu’il aura un chéquier ouvert à utiliser.

De même, dans l’est de Londres, West Ham a reçu une injection d’argent du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui a acheté une participation de 27% dans le club.

Les copropriétaires de Newcastle Amanda Staveley et son mari Mehrdad Ghodoussi devraient donner à Howe tout ce dont il a besoin pour aider Newcastle à éviter la relégation

Le milliardaire tchèque Kretinsky pourrait également faire de même pour West Ham

Le manager David Moyes pourrait chercher à ramener un visage familier ou deux alors que les Hammers de haut vol cherchent à jongler avec leurs ambitions européennes et de championnat.

Dans cet esprit, talkSPORT.com examine qui les deux clubs pourraient chercher à faire venir d’Old Trafford avec une foule de meilleurs talents assis frustrés sur leur banc.

Dean Henderson (gardien)

Compte tenu du nombre de buts qu’ils ont expédiés cette saison, Newcastle pourrait chercher à signer un nouveau numéro 1.

Ayant été si fiable les saisons précédentes, Martin Dubravka n’a pas joué une minute dans le but cette saison, avec une blessure au pied l’empêchant de participer à l’un des premiers matches du club. Il s’est depuis rétabli mais a été négligé par l’ancien patron Steve Bruce.

À la place des Slovaques ont été Karl Darlow et Freddie Woodman qui n’ont pas vraiment fait mieux. Le premier a commencé sept matches de championnat cette saison, concédant 11 fois, et le second n’a joué que quatre fois mais a encaissé 12 buts.

Alors que Dubravka pourrait faire un retour sous la direction du nouveau patron Howe, l’international anglais Henderson pourrait être une option plus que viable compte tenu de son âge et de la qualité qu’il a montrée lors de son prêt à Sheffield United, où il a gardé 14 draps propres en 36 matchs en 2019/20 .

Cette forme a vu beaucoup de faire pencher le joueur de 24 ans pour prendre la place de David de Gea en tant que n ° 1 de United cette saison, mais Solskjaer est resté avec l’Espagnol et Henderson a été invité à partir pour chercher le temps de jeu régulier qu’il mérite.

Henderson a joué un rôle déterminant pour Sheffield United lors de la saison 2019/20 Phil Jones (arrière central)

Le champion de Premier League Phil Jones a connu une période torride ces derniers temps à Old Trafford et pourrait chercher à relancer sa carrière.

Le joueur de 29 ans n’a pas participé à un match senior pour les Red Devils depuis janvier 2020, n’ayant fait que trois apparitions pour l’équipe des moins de 23 ans du club cette saison.

Selon les rapports, 13 clubs pourraient offrir à Jones une issue, l’une de ces équipes étant Newcastle United.

Compte tenu de son âge et de son expérience, les nombreux prétendants de Jones pensent clairement que le défenseur central a encore beaucoup à offrir malgré son retour de blessure épouvantable.

Et il pourrait s’agir de quand, pas si, Jones rejoue au football senior, les Magpies étant apparemment disposés à donner une bouée de sauvetage à sa carrière en Premier League.

Le défenseur cherchera à relancer sa carrière suite à la blessure de Diogo Dalot (arrière droit)

Compte tenu de son âge, Diogo Dalot, 22 ans, a encore toute sa carrière devant lui et pourrait vouloir quitter Old Trafford pour réaliser son potentiel.

Dalot a passé l’année dernière en prêt à l’AC Milan, où il a trouvé le temps de jeu plus facile à trouver, faisant 21 apparitions en Serie A.

Mais, maintenant de retour à United sous Solskjaer, le défenseur portugais a été un petit joueur cette saison n’ayant joué que six fois dans toutes les compétitions.

Si Newcastle ou West Ham veulent ajouter l’arrière latéral à leurs rangs, ils auront la tâche d’obtenir sa signature.

Après l’avoir signé en 2018, l’ancien patron des Red Devils, Jose Mourinho, serait désireux de travailler à nouveau avec lui à Rome.

Dalot a à peine figuré depuis son retour à Manchester United après son prêt à l’AC Milan Juan Mata (milieu de terrain offensif)

Avec l’expérience et la qualité de l’Espagnol, Newcastle et West Ham pourraient grandement bénéficier des services de Juan Mata.

À 33 ans, le milieu de terrain vainqueur de la Ligue des champions et de la Coupe du monde peut chercher un dernier hourra avant de raccrocher ses crampons.

Moyes l’a signé en janvier 2014 alors qu’il était le manager de United et voudra peut-être assurer une réunion au London Stadium.

Newcastle pourrait cependant en bénéficier davantage, étant donné le manque de créativité dont ils disposent actuellement dans leur équipe.

Mata a passé la plupart de son temps sur le terrain d’entraînement cette saison Jesse Lingard (milieu offensif)

Après avoir excellé en prêt à West Ham au cours de la seconde moitié de la saison 2020/21 et aidé les Irons à se tailler une place en Ligue Europa, Jesse Lingard voudra peut-être poursuivre son aventure au London Stadium.

Le joueur de 28 ans a connu une période mitigée depuis son retour à Old Trafford, il a marqué deux fois en cinq matches de championnat, dont un vainqueur tardif contre West Ham.

Cependant, il n’a pas été en mesure de se tailler une place de titulaire dans l’équipe de Solskjaer et, compte tenu de son âge, il voudrait jouer au football régulièrement et pourrait y parvenir sous Moyes.

.

Lingard n’a disputé que cinq matches de remplacement en Premier League cette saison Anthony Martial (attaquant)

Le Français est arrivé à Old Trafford avec beaucoup de potentiel mais ne l’a malheureusement pas réalisé.

Anthony Martial a été signé en 2015 et a connu l’un des plus grands débuts de tous les temps en marquant un but sensationnel contre les féroces rivaux de Liverpool, mais depuis lors, n’a pas continué.

Compte tenu de son âge, il n’a encore que 25 ans, le n°9 du club a encore tout le temps de ressusciter sa carrière et pourrait saisir cette opportunité à Newcastle où il pourrait renouer avec son compatriote français Allan Saint-Maximin.

Présentant seulement sept fois dans toutes les compétitions cette saison, Martial voudra sûrement un transfert et, étant donné le besoin de Newcastle d’ajouter plus de puissance de feu, un accord pourrait être bénéfique pour les deux parties – étant donné que le prix est correct.

.

La carrière de Martial à Old Trafford ne s’est pas déroulée aussi bien qu’il l’aurait souhaité