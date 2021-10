Gary Neville a qualifié les joueurs de Manchester United de « comme des bébés » dans son analyse de leur défaite contre Leicester ce week-end.

Ce fut une autre mauvaise journée au bureau pour les Red Devils alors qu’ils s’effondraient sur une défaite 4-2 au King Power Stadium.

Man United est désormais sans victoire lors de ses trois derniers matches de Premier League

Le résultat n’a fait qu’augmenter les spéculations concernant l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer au club, mais Neville pense que les joueurs doivent également se regarder de près.

Neville a qualifié les hommes de Solskjaer de « comme des bébés » en réponse à un but concédé et a affirmé « qu’ils pensent qu’ils sont meilleurs qu’ils ne le sont ».

« Honnêtement, ils n’appuient pas très bien, ils n’ont aucune intensité, ils se promènent sur le terrain, en particulier les joueurs avant », a déclaré Neville à Sky Sports.

« Ils pensent qu’ils sont meilleurs qu’ils ne le sont… quand je regarde Liverpool et Manchester City, les joueurs sprintent.

Neville a également déclaré que son ancien coéquipier de Man United avait fait des erreurs

« Cette équipe de Manchester United est également très mauvaise à réagir aux buts. S’ils encaissent un but, ils sont un peu comme des bébés et ils commencent tous à faire leur propre truc.

« S’ils marquent un but, ils gonflent tous la poitrine et se disent » on y va, je vais marquer le vainqueur « et leur ego sort. »

Cependant, Neville a admis que des erreurs avaient été commises par Solskjaer, en particulier la décision de lancer le capitaine du club Harry Maguire.

Maguire a fait un retour de blessure contre son ancien club mais semblait loin du rythme et les erreurs de l’arrière central ont conduit aux premier et quatrième buts de Leicester.

Maguire a donné le ballon peu de temps avant que Youri Tielemans n’atteigne 1-1 et perde son homme alors que Patson Daka l’a fait 4-2 dans les arrêts de jeu

« La plus grosse erreur commise par Ole Gunnar Solskjaer a été la sélection de Harry Maguire », a ajouté Neville. « Il était absolument loin de ça.

«Nous avons tous eu ces matchs où nous n’étions pas en forme et loin de là. Le choisir en premier lieu comme un gros problème – c’était peut-être la panique de ne pas avoir Raphael Varane et Maguire.

«Mais ils ne l’enlèvent pas à la mi-temps. Ce ne sont pas seulement les objectifs auxquels Harry Maguire était impliqué, en général, il n’en était pas loin.

« Je pense qu’Eric Bailly aurait dû jouer aux côtés de Victor Lindelof – c’est la plus grosse erreur qui s’est produite samedi. »

