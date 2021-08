Les joueurs de Manchester United sont «étourdis» après avoir appris le transfert de Cristiano Ronaldo alors que Lee Grant plaisante sur les conséquences de la peinture murale du joueur dans le gymnase du terrain d’entraînement

Lee Grant a décrit ce que c’était que sur le terrain d’entraînement de Manchester United lorsque les joueurs ont découvert que Cristiano Ronaldo re-signerait pour le club.

Les Red Devils ont annoncé un coup surprise pour ramener la légende du club de la Juventus pour un montant initial de 15 millions d’euros, avec 8 millions d’euros supplémentaires en ajouts potentiels.

Man United a confirmé que Ronaldo était officiellement de retour au club

Ronaldo avait semblé prêt pour Man City mais a scellé un retour époustouflant à United

United a fait la confirmation officielle mardi matin, les frais de près de 20 millions de livres sterling étant répartis sur cinq ans.

Ronaldo deviendra le joueur le mieux payé de la Premier League à 480 000 £ par semaine.

La nouvelle va donner un énorme coup de fouet au vestiaire de United et le gardien remplaçant Grant a révélé exactement à quoi ressemblait l’ambiance dans le camp.

“Comme d’habitude avec ces choses, les joueurs sont les derniers à savoir”, a-t-il déclaré à talkSPORT Breakfast. «Nous savions qu’il y avait quelque chose en vue tôt le matin et dans la journée, mais bien sûr, ces choses ne sont jamais simples.

“La nouvelle était étrange car en arrivant sur le terrain d’entraînement, on a beaucoup parlé de la possibilité qu’il se rende de l’autre côté de la ville.

«Nous avons une énorme photo de Cristiano dans notre salle de sport et quelques-uns des joueurs riaient un peu et plaisantaient sur ce qui pourrait arriver à cette fresque s’il osait s’aventurer dans la moitié bleue de la ville.

«C’était une conversation intéressante et ensuite de voir à quelle vitesse les choses ont évolué au cours de la journée.

«C’était une nouvelle incroyable.

Ronaldo a remporté trois titres consécutifs de Premier League entre 2006-2009 avec United

« L’excitation est palpable (dans le vestiaire) pas seulement chez les jeunes joueurs. Ce qui m’a frappé et m’a fait réaliser que c’est énorme, c’est en fait la réaction de nos joueurs les plus seniors.

“Si Lee Grant est excité, qui est l’un de nos gardiens de but suppléants, et en pensant à l’impact que cela va avoir sur moi et mon entraînement et le niveau que je dois apporter, imaginez ce que cela va faire pour notre plus senior joueurs.

“J’étais à la crèche pour récupérer un de mes enfants et l’un des gars – l’un de nos joueurs les plus seniors – et pour voir l’expression de son visage et son excitation, à la limite du vertige du fait que nous ayons pu apporter Cristiano a été une véritable révélation pour moi.

Les supporters se sont amusés avec un Ronaldo découpé dans les tribunes de Molineux alors qu’ils célébraient son retour

Grant pense également que c’est un geste brillant de la part du club de ramener un joueur qui a remporté le Ballon d’Or à cinq reprises à l’endroit où tout a commencé.

Il a ajouté : « C’est une décision très intelligente de la part du club de football et du manager. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs vraiment talentueux dans ce club de football. Nous parlons de l’impact qu’Edinson (Cavani) a eu lorsqu’il est arrivé au club de football et de l’impact qu’il a encore aujourd’hui.

“Ronaldo apportera ce même niveau de professionnalisme et d’exemple qui est vital pour nos jeunes joueurs, qui font toujours leur chemin dans le jeu.

“Nous avons de jeunes joueurs, mais ce sont les meilleurs jeunes joueurs, donc pour apprendre du summum, le prédateur suprême de Cristiano Ronaldo, il n’y en aura pas de meilleur.”

