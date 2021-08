Les joueurs de Metal Gear Solid paniquent à propos d’un nouveau problème

Capture d’écran : Konami

Au cours du week-end, Boba, la streameuse de Twitch, jouait pour la première fois à Metal Gear Solid, et après avoir été attaquée par des gardes, elle s’est tournée pour les combattre. À ce moment-là, elle a accidentellement fini par être poussée en arrière à travers une porte verrouillée, découvrant un nouveau problème qui pourrait faire gagner une tonne de temps et qui rend les speedrunners MGS déchaînés avec les possibilités de gagner du temps.

Dans Metal Gear Solid, vous atteignez finalement une section où vous devez monter et descendre des tours de communication, combattre un hélicoptère, monter un tas d’escaliers et même descendre en rappel une corde. C’est beaucoup. Au cours de cette section, Boba fuyait les gardes et a atteint une porte verrouillée, alors elle s’est retournée pour combattre l’essaim de voyous armés en colère. Ce faisant, elle a reçu plusieurs balles, étant suffisamment repoussée pour que le modèle de Snake passe à travers la porte et ait apparemment activé une gâchette, permettant à Boba de sauter les escaliers et d’entrer plus tôt dans la zone extérieure. Elle a célébré avec une chanson.

Dans une interview avec YouTuber Drakon Astron, Boba a expliqué qu’elle n’y pensait pas beaucoup à l’époque. “Je pensais que c’était quelque chose que quelqu’un avait probablement fait auparavant, par accident.”

Cependant, ce fut un grand moment. Personne n’avait jamais vu ou documenté ce bug auparavant et cela semblait laisser Boba sauter une bonne partie du gameplay. Rapidement, alors que les images du bug se répandaient sur Twitter et Reddit, la communauté de speedrunning collective Metal Gear Solid a perdu sa merde. Certains ont estimé que si ce problème pouvait être reproduit de manière fiable, cela pourrait économiser plus de deux ou trois minutes. Et, en quelques heures, les gens ont commencé à reproduire le bogue, que certains appellent le “Boba Skip”, bien que Boba elle-même souhaite qu’il s’appelle “Kevin”.

Maintenant, après avoir reproduit le bogue, les joueurs ont commencé à élaborer une théorie et à étudier comment ce bogue fonctionne, ce que cela signifie pour le jeu et s’il est viable ailleurs. Les joueurs du serveur Discord speedrunning MGS testent d’autres portes verrouillées et zones inaccessibles du jeu où ce “Boba/Kevin Skip” pourrait être utilisé pour gagner encore plus de temps. Si certaines de ces zones deviennent désactivables à l’aide de ce problème, il est possible que Boba ait non seulement trouvé une astuce intéressante qui permet de gagner quelques minutes, mais une toute nouvelle stratégie qui pourrait complètement changer la façon dont les gens exécutent Metal Gear Solid sur PC et console.

Pas mal pour quelqu’un qui ne fait pas de speedrun obsessionnel au jeu tous les jours et qui en fait n’avait jamais joué à Metal Gear Solid auparavant. Selon Boba, un speedrunner a dit qu’il aimait qu’elle ait trouvé le bug car au lieu d’un speedrunner de longue date, c’était quelqu’un qui s’amusait simplement avec MGS.

“La meilleure partie, c’est que ce n’est pas un nerd qui fait du speedrun à Metal Gear depuis une centaine d’années”, lui a dit le speedrunner. “C’est juste que je m’amuse à jouer à un jeu vidéo et que je découvre accidentellement cette chose folle.”