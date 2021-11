Les joueurs de Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl peuvent rencontrer des Pokémon légendaires dans le parc Ramanas

Le parc Ramanas est un endroit où vous rencontrerez des Pokémon légendaires dans Pokemon Diamant Brillant et Perle Brillante.

Sortie le 19 novembre, le jour de la sortie, vous pourrez visiter le parc Ramanas et avoir la chance de rencontrer des Pokémon légendaires.

Nouveau dans cette version, Ramanas Park est une installation que vous pouvez visiter après être entré dans le Hall of Fame. Dans le parc rempli de roses, vous trouverez des grottes parsemées et les chambres à l’intérieur dégagent une atmosphère mystérieuse. C’est ici que vous rencontrerez des Pokémon légendaires.

Certains de ces Pokémon légendaires ne peuvent être rencontrés que dans une version ou une autre du jeu, mais vous pouvez toujours essayer de les intégrer à votre équipe par d’autres moyens, par exemple en échangeant avec d’autres entraîneurs.

Des exemples de Pokémon légendaires que vous pouvez rencontrer sont Mewtwo et Rayquaza. Dans Brilliant Diamond, les légendaires sont Raikou, Entei, Suicune et Ho-Oh. Ceux avec Shining Pearl peuvent rencontrer Articuno, Zapdos, Moltres et Lugia.

À l’intérieur des pièces du parc Ramanas se trouvent des piédestaux, et il est dit que si vous insérez l’ardoise correspondante dans un piédestal, un Pokémon légendaire apparaîtra. On ne sait pas exactement comment ces ardoises peuvent être obtenues, vous devrez donc faire des recherches pendant que vous explorez la région de Sinnoh.

Afin de jouer à ce contenu, il sera nécessaire d’installer des données mises à jour qui seront disponibles à la sortie du jeu.

Il y a aussi un avantage pour le jeu si vous avez joué à Pokemon Sword and Shield ou Pokemon Let’s Go Eevee et Pikachu.

Si vous avez enregistré des données de l’un des jeux susmentionnés sur votre système Nintendo Switch lorsque vous démarrez Pokemon Brilliant Diamond ou Shining Pearl, vous pourrez obtenir un Pokémon mythique dans le jeu.

Pour vous lier d’amitié avec cette créature mythique, si vous avez sauvegardé les données de l’épée ou du bouclier, vous devrez parler à un homme dans le champ de fleurs situé à l’extrémité sud-ouest de Floaroma Town pour obtenir le Pokémon mythique Jirachi comme compagnon.

Si vous avez enregistré des données de Let’s Go, Pikachu ou Eevee, parlez à une dame dans le champ de fleurs situé à l’extrémité sud-ouest de Floaroma Town pour obtenir le Pokémon Mythique Mew comme compagnon.

Si vous disposez de plusieurs données de sauvegarde des jeux de qualification, vous ne pouvez recevoir qu’un Jirachi et un Mew dans Pokemon Brilliant Diamond ou Pokemon Shining Pearl.

Le jour du lancement, la version 1.1.0 sera publiée. Dans celui-ci, des fonctions de communication seront ajoutées pour le Grand Underground, les spectacles du super concours, la salle de l’Union et le cadeau mystère. Cette mise à jour mettra également en œuvre le Hall of Fame, vous voudrez donc vous assurer de mettre à jour le premier jour.

Les interactions utilisant la communication locale et Internet dans la salle Union seront limitées à deux joueurs. Vous pourrez dans un premier temps combattre, échanger ou mélanger des enregistrements dans la salle Union, mais une future mise à jour est prévue pour activer également les fonctions de salutation et de décoration de capsule.

Certains films et animations dans le jeu seront ajoutés, y compris la démo du titre qui est jouée lorsque le logiciel est démarré et le film de fin, sera mis en œuvre.

Les problèmes notés seront également résolus, alors assurez-vous encore une fois que votre jeu est mis à jour.

De plus, de futures mises à jour sont prévues pour activer les échanges de liens à la Global Wonder Station (GWS) à Jubilife City, ainsi que les batailles de liens via la fonction Colisée dans les centres Pokemon.