Les joueurs de Pokémon GO boycottent le jeu après que Niantic ait supprimé les changements COVID

Au cours des derniers mois, Niantic – les créateurs de Pokémon GO – ont annulé les changements qu’ils avaient apportés au jeu pour les joueurs touchés par la pandémie mondiale (lire : tous). Hier, ils ont spécifiquement supprimé la plage d’interaction accrue pour divers points d’intérêt aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande – dont le premier connaît une augmentation des cas de COVID.

Les changements pandémiques de Pokémon GO étaient axés sur la sécurité et l’accessibilité, augmentant la distance à laquelle les joueurs pouvaient interagir avec les PokéStops et les gymnases, et s’assurant que les joueurs n’étaient pas obligés de quitter la maison afin d’obtenir des objets clés comme l’invocation Pokémon Encens.

Image : @PvPnMe

Alors que certaines fonctionnalités, telles que la durée accrue de l’encens et les combats à distance, seront conservées dans le jeu, la suppression de nombreuses autres fonctionnalités a suscité la colère de la communauté Pokémon GO, y compris certains de ses plus grands noms.

Des formateurs très suivis, comme Leek Duck, ZoëTwoDots et Brandon Tan se sont adressés à Twitter pour exprimer leur mécontentement à travers une lettre écrite par la communauté :

Dans la lettre, les membres de la communauté ont exprimé leur “déception” face à la décision de Niantic de supprimer les modifications, en particulier la réduction de la plage d’interaction. Selon la lettre, le rayon d’interaction plus large a contribué à une manière plus sûre, plus accessible et plus respectueuse de jouer au jeu, qui ne nécessitait pas d’entrer dans des zones dangereuses, d’entrer ou de bloquer les entrées.

“Les entraîneurs ont eu l’impression que ce rayon d’interaction PokéStop accru serait permanent”, lit-on dans la lettre, citant une mise à jour du blog du 19 novembre :

“Certains de ces changements resteront implémentés dans un avenir prévisible, comme la possibilité de faire des raids à distance, les modifications apportées à la GO Battle League et l’augmentation de la distance à laquelle vous pouvez faire tourner des disques photo dans les gymnases et les PokéStops.”

Une pétition Change.org avec plus de 160 000 signatures appelle l’augmentation de la distance d’interaction « l’un des meilleurs changements [Niantic has] jamais créé, rendant le jeu plus sûr et plus accessible pour tous », et a appelé les gens à boycotter le jeu et la société jusqu’à ce que Niantic réponde. YouTuber ZoëTwoDots et le streamer Twitch PkmnMaster Holly ont rejoint l’appel au boycott, le premier déclarant qu’elle ne dépenserait pas d’argent dans le jeu jusqu’à ce que Niantic accepte de conserver les changements COVID, et ce dernier refusant de diffuser le jeu.

Outre les problèmes abordés dans la lettre, la pandémie n’est en fait pas terminée pour une grande partie de la société. De nouvelles augmentations de cas ont été signalées en Floride, en Iran, en Thaïlande et en Turquie au cours des deux dernières semaines, et de nombreuses personnes n’ont pas encore été complètement vaccinées. Pour la plupart des joueurs du jeu, soit il n’est pas possible de jouer au jeu comme avant, soit c’est toujours très risqué.

Malheureusement, certains des boycotts et des plaintes ont été dirigés contre des développeurs et des gestionnaires de communauté spécifiques, et bon nombre de vidéos et de tweets de grands noms de Pokémon GO ont spécifiquement demandé à leurs abonnés de ne pas transformer leurs griefs en harcèlement.

Niantic a fait la déclaration suivante à Eurogamer :

“Comme nous l’avons annoncé en juin, nous introduisons de nouveaux bonus d’exploration pour les joueurs aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande et supprimons ou modifions certains des bonus introduits l’année dernière. Les gens peuvent consulter la vue Aujourd’hui dans le jeu pour voir quels bonus spécifiques leur sont disponibles. Nous continuerons de surveiller les directives de santé et de sécurité liées aux activités de plein air. »

Avez-vous été déçu par les décisions de Niantic ? Tu boycottes le jeu ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.