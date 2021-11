Les joueurs de Pokémon Legends obtiendront des cadeaux supplémentaires s’ils ont une épée et un bouclier et allons enregistrer des fichiers

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dans la perspective de la sortie de Pokémon Legends: Arceus au début de 2022, Nintendo et The Pokémon Company ont partagé de nouvelles informations pour rappeler aux fans de Pokémon qu’il est toujours en route.

La dernière mise à jour via les médias sociaux a maintenant détaillé ce que les joueurs recevront s’ils ont des sauvegardes de jeu Pokémon existantes sur leur Nintendo Switch. Si tu as Pokémon Épée et Bouclier enregistrer des données, vous aurez la chance d’attraper le mythique Shaymin et de réclamer également le Shaymin Kimon Set lors du lancement du jeu le 28 janvier de l’année prochaine.

Hé Dresseurs, avez-vous des données de jeu de #PokemonSwordShield ? Si c’est le cas, vous aurez la chance d’attraper le Pokémon mythique Shaymin dans #PokemonLegendsArceus ! De plus, vous pourrez réclamer l’ensemble de kimono Shaymin lors de la sortie du jeu le 28/01 !

Alors, qu’en est-il de n’importe qui avec un Pokémon existant : Let’s Go, Pikachu ! ou Allons-y, Évoli ! enregistrer? Ils recevront des masques spéciaux sur le thème de Pikachu et Évoli. Voici un aperçu :

Plus de bonnes nouvelles Formateurs ! En disposant des données de jeu de l’une ou l’autre version de #PokemonLetsGo sur votre #NintendoSwitch, vous pourrez réclamer à la fois un masque Pikachu et un masque Eevee dans #PokemonLegendsArceus. Portez ces jolis masques sur le thème de Pikachu et Évoli pendant que vous explorez la région d’Hisui !

Que pensez-vous de ces bonus de fichiers de sauvegarde supplémentaires ? Laissez un commentaire ci-dessous.