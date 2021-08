Les joueurs de Pokémon Unite ne veulent vraiment pas se préparer pour les matchs

in

Image : TiMi Studio Group / The Pokémon Company

Pokémon Unite, le MOBA sur le thème des monstres de poche de la Nintendo Switch, est toujours aussi fort plus d’un mois après sa sortie. Mais pour une raison quelconque, beaucoup de joueurs semblent avoir froid aux yeux juste avant de rejoindre un match.

Faire équipe avec des randos dans un jeu multijoueur en ligne sera toujours un jeu de dés. Chacun a sa propre idée de ce qui est important dans un match, et les compétences et l’expérience différentes ne correspondent pas toujours. Malheureusement, il n’y a toujours pas de remplacement pour réunir votre propre équipe et élaborer des stratégies les uns avec les autres en temps réel sur les communications vocales sur le Switch, ce qui laisse un loup solitaire (lire: perdant sans amis) aux caprices inconstants de l’univers quand il s’agit de niveler en haut.

Cela dit, on s’attend surtout à être déçu par ses coéquipiers pendant un match, pas avant le début des combats. Ce n’est pas le cas dans Pokémon Unite !

Rejoindre un jeu Pokémon Unite est facile. Sélectionnez simplement « Unite Battle » sur l’écran principal, choisissez le type de match que vous souhaitez jouer, appuyez sur le bouton « Démarrer » et le jeu remplira rapidement les deux équipes avec des joueurs ayant suivi le même processus. Une fois que tout le monde a indiqué qu’il était prêt, vous passez à l’écran de sélection de personnage et entrez dans le match.

Mais c’est là que les gens se font trébucher. Pour une raison inconnue, les joueurs arriveront jusqu’à l’écran de préparation et disparaîtront. Cela laisse tout le monde se tourner les pouces alors que le compte à rebours expire, une période de 30 secondes que je préférerais de loin passer, vous savez, à jouer à ce foutu jeu. Et cela arrive constamment; une fois, j’ai même dû subir trois cycles consécutifs de ces absurdités avant d’avoir enfin un match où tout le monde voulait jouer.

Pourquoi êtes-vous comme ça ?Gif : TiMi Studio Group / The Pokémon Company / Kotaku

C’est tellement déroutant. Pokémon Unite est toujours très populaire, ce qui signifie qu’il faut moins d’une seconde pour trouver neuf autres joueurs pour un match classé. Où va tout le monde dans ce laps de temps infinitésimal ? Débutent-ils le processus de jumelage puis sortent-ils de la pièce ? Je suppose qu’il est possible que certaines personnes se rendent compte qu’elles n’ont pas le temps pour un jeu complet et attendent le compte à rebours car il n’y a actuellement aucun moyen de sortir de ces lobbies temporaires, mais cela m’épate quand même que cela arrive si souvent .

J’aime beaucoup Pokémon Unite, mais comme toujours, l’enfer, c’est les autres. Si vous êtes l’un de ces joueurs en voie de disparition, veuillez commenter. J’ai besoin de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais.