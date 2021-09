Les joueurs de Pokémon Unite Switch devraient se rendre davantage, voici comment

Pikachu sur le point d’être rekt dans Pokémon Unite. J’aurais dû me rendre, comme je l’ai suggéré.Image : Nintendo / Kotaku

Imaginez ceci: vous jouez à Pokémon Unite en tant que monstre préféré (Greninja Mains, sonnez dans les commentaires), en train de vous défoncer le cul. Mais au fur et à mesure que le jeu avance, vous constatez que votre équipe LUTTE sérieusement. Que faire, choisir l’option rachat ou tenir jusqu’au bout ? Les matchs peuvent être assez courts dans Pokémon Unite, mais vous devriez vraiment envisager de lever le drapeau blanc parfois.

Dans les MOBA, se rendre est le processus consistant à abandonner un match, que ce soit peu de temps après son début ou juste avant qu’il ne se termine. Il existe généralement des restrictions sur le moment et le nombre de fois où vous pouvez vous rendre. Pokémon Unite présente ses propres stipulations, bien que la plupart aient tendance à ne pas l’utiliser. Cela devrait changer, car la reddition n’affecte ni vous ni votre classement. Et pourtant, je ne vois presque jamais les gens utiliser l’option de reddition dans le jeu.

Maintenant, je sais, je sais. Les abandons ne prospèrent jamais. “Git gud” aux jeux vidéo. Vous pouvez ressentir cela, mais je suis ici pour vous dire qu’il n’y a en fait rien de mal à se rendre. En fait, c’est un acte qui devrait être encouragé. Je suis donc allé sur Twitter pour demander aux Pokémon Uniters s’ils se rendaient et j’ai essentiellement eu un « non, jamais ».

Les réponses ont du sens. Un joueur m’a dit qu’il « semble que vous puissiez toujours revenir », tandis qu’un autre a dit que cela « dépend » du fait qu’il joue avec des adultes ou des enfants. La plupart, cependant, ont convenu que la durée du match rendait l’abandon un peu inutile. Et d’autres ont quelques conditions très spécifiques à remplir avant même de penser à abandonner le jeu, ce qui est un peu fou pour moi.

Kotaku EIC Patricia Hernandez, qui est de niveau 40 et a malheureusement déjà mis environ 200 heures dans le jeu, note que les attitudes envers la reddition peuvent varier en fonction du mode. Dans le monde tryhard de Classé, par exemple, les gens forcent parfois un vote juste après avoir perdu le premier combat de Drednaw, qui charge les joueurs de vaincre un monstre sauvage en échange de quelques points d’expérience et d’un bouclier Drednaw se révèle deux fois dans un match, mais le le premier se produit assez tôt, donc certains joueurs ont tendance à simplement jeter l’éponge dès le départ.

Mais attendez, comment vous rendre en premier lieu ?

Cher lecteur, je suis heureux que vous ayez demandé. Bien qu’il soit plus simplifié que les autres MOBA que je connais, comme Arena of Valor et Smite, l’interface utilisateur de Pokémon Unite n’est pas la plus intuitive. Les informations critiques, y compris le score global de l’équipe, sont absentes lors de la pause du jeu. Donc, trouver comment se rendre peut être une tâche frustrante, d’autant plus que votre équipe se fait crier dessus. Mais je t’ai. Voici comment se rendre dans Pokémon Unite si vous jouez sur Nintendo Switch :

Appuyez sur ce bouton Plus sur votre contrôleur SwitchAppuyez sur ce bouton Moins pour accéder aux paramètresAppuyez sur ce bouton X dans le menu Paramètres pour abandonner (facultatif) l’abandon du spam jusqu’à ce que votre équipe le fasse enfin

Pokémon Unite ne vous donne que trois redditions par match. Une fois que les trois ont été dépensés et si l’équipe n’accepte pas de se rendre, alors la canette de whoop-ass qui a été ouverte plus tôt restera ouverte jusqu’à la fin du match. Et c’est dommage, surtout quand un retour semble improbable. Vous savez de quoi je parle, lorsque le jeu vous frappe avec ce message VOUS LUTTER POUR GARDER LE SUIVI, vous informant que votre équipe se fait complètement gifler.

Mais bien sûr, tout n’est pas perdu simplement parce que vous êtes LUTTE de l’équipe. Comme plusieurs personnes me l’ont dit sur Twitter, Zapdos peut être le facteur délimitant entre une défaite écrasante et une victoire serrée. Le tuer vous rapporte, à vous et à votre équipe, une quantité intéressante de points tout en fournissant des buffs pratiques qui peuvent changer le cours de la bataille. Mais l’oiseau légendaire n’apparaît qu’une seule fois au cours des deux dernières minutes, ce qui en fait l’objectif évident pour le down and out alors que le match atteint sa dernière ligne droite. Donc, si vous perdez, sous-nivelé (peut-être parce que vos coéquipiers nourrissaient les autres joueurs, qui sait), ET que l’autre équipe a capturé Zapdos, c’est à peu près des rideaux. La reddition est la seule option ici, quel que soit votre ratio kill-death.

Pourtant, pour des raisons avec lesquelles je refuse d’être d’accord, les joueurs de Pokémon Unite ne veulent tout simplement pas se rendre. Selon mes réponses sur Twitter, l’acte de se rendre est situationnel pour la plupart, mais une poignée est catégorique sur le fait que l’abandon n’est pas négociable. Ils préféreraient rencontrer la mort dans une bataille perdue d’avance, en regardant leurs coéquipiers céder leur vie – et leur expérience et leurs points – à l’équipe adverse, au lieu de vivre pour se battre un autre jour en se rendant simplement ? Vous n’avez aucun sens pour moi.