Les joueurs de Premier League les mieux payés alors que Liverpool exhorte à faire de Mohamed Salah le meilleur salarié

La saison de Mohamed Salah va de mieux en mieux, mais sa situation contractuelle à Liverpool continue de s’éterniser.

Cependant, alors que sa forme est sans doute inégalée dans le football mondial, son salaire est incomparable à celui de Cristiano Ronaldo et Kevin De Bruyne en Premier League.

Salah devrait-il être le joueur le mieux payé de Premier League ?

Salah a été incroyable cette saison et montre pourquoi beaucoup pensent qu’il mérite un nouveau contrat

La star égyptienne a marqué son 20e but de la saison lors de la victoire des Reds en Ligue des champions contre l’AC Milan et a tout simplement été injouable cette saison – mais, remarquablement, gagne moins de la moitié du salaire de Cristiano Ronaldo à Manchester United.

Avec moins de 18 mois sur son contrat actuel, le temps presse pour que Liverpool le récompense avec un nouveau contrat.

Le joueur de 29 ans a déclaré à plusieurs reprises qu’il voulait rester à Liverpool et a mis la balle dans le camp de la hiérarchie des clubs, mais veut être reconnu comme l’un des joueurs les mieux payés de la ligue.

Et ce n’est pas comme si n’importe qui pouvait discuter avec lui.

Actuellement, le « roi égyptien » serait le 17e joueur le mieux payé de la Premier League, ce qui est remarquable compte tenu des performances époustouflantes qu’il a produites et des buts sensationnels qu’il a marqués cette saison.

Salah gagne 200 000 £ par semaine, un chiffre énorme pour vous et moi, mais c’est dérisoire par rapport à Ronaldo et De Bruyne qui gagnent plus du double, avec respectivement 510 000 £ et 400 000 £ par semaine. .

Salah gagne moins de la moitié de ce que fait Ronaldo malgré la forme qu’il a montrée à Liverpool depuis sa signature pour le club en 2017

Remarquablement cependant, il y a des joueurs sur la liste qui n’ont pas rempli le potentiel que les clubs ont vu en eux depuis qu’ils ont obtenu leurs gros contrats.

Jadon Sancho, qui a eu du mal depuis sa signature pour Man United, gagne 350 000 £ par semaine, tandis que le capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang n’a marqué que quatre fois en championnat cette saison mais remporte toujours 50 000 £ de plus par semaine que Salah.

Naturellement, vous pouvez comprendre pourquoi la star de Liverpool veut être reconnue comme l’un des joueurs les mieux payés de la ligue, d’autant plus qu’il a été incroyable sous le maillot des Reds cette saison.

La légende de Man United, Rio Ferdinand, a même affirmé que l’attaquant avait dû dire à son agent de faire pression pour une énorme augmentation de salaire, afin de mieux refléter sa position dans l’élite anglaise.

L’agent de Salah, Ramy Abbas a tenté de forcer la main du club dans le passé

« Pensez-vous qu’il est assis là avec son agent et qu’il dit » va simplement chercher le joueur le mieux payé de la ligue et mets-moi quelques livres au-dessus d’eux « ? » Ferdinand a déclaré à BT Sport.

« C’est le meilleur joueur de la ligue en ce moment.

Mais où se situe exactement Salah sur son salaire actuel ? Découvrez ci-dessous…

Les joueurs les mieux payés de la Premier League

1. Cristiano Ronaldo – 510 000 £ par semaine

2. Kevin De Bruyne – 400 000 £

3. David De Gea – 375 000 £

4. Jadon Sancho – 350 000 £

5. Raphaël Varane – 340 000 £

6. Romelu Lukaku – 325 000 £

7. Jack Grealish – 300 000 £

=7. Raheem Sterling – 300 000 £

9. N’Golo Kanté – 290 000 £

=9. Paul Pogba – 290 000 £

11. Timo Werner – 272 000 £

12. Pierre-Emerick Aubameyang – 250 000 £

=12. John Stones – 250 000 £

=12. Edinson Cavani – 250 000 £

=12. Anthony Martial – 250 000 £

16. Virgil van Dijk – 220 000 £

17. Mohamed Salah – 200 000 £

=17. Harry Kane – 200 000 £

=17. Thiago Alcantara – 200 000 £

=17. Marcus Rashford – 200 000 £

(Chiffres via spotrac.com)