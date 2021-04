“ Les joueurs de Premier League savaient que la Super League européenne ne verrait jamais la lumière du jour ”

Andros Townsend a affirmé que les joueurs de Premier League savaient que la Super League européenne “ n’arriverait jamais ” et a remercié les fans d’avoir aidé à l’arrêter.

La star de Crystal Palace a déclaré que AUCUN JOUEUR, qu’il soit inclus dans la compétition ou non, n’a été informé avant la nouvelle choc du week-end et a révélé le moment même où ils savaient que les plans de séparation étaient “ condamnés ”.

Les supporters sont venus en grand nombre pour protester contre la Super League européenne avant l’affrontement de Chelsea en Premier League avec Brighton mardi

La nouvelle selon laquelle les soi-disant “ six grands ” de l’élite anglaise avaient accepté de devenir membres fondateurs d’une nouvelle Super League d’élite a envoyé une onde de choc à travers le sport dimanche soir.

Dans un communiqué, il a été affirmé que la saison inaugurale de l’ESL était «censée commencer dès que possible».

Mais la Super League européenne est maintenant terminée avant d’avoir eu la chance de commencer, avec l’échappée dissoute deux jours plus tard mardi après que la majorité des 12 membres fondateurs, y compris les six clubs anglais, se soient retirés à la suite d’une réaction dramatique de tous les niveaux. du football.

Les fans et les experts ont eu leur mot à dire sur la “ trahison ” des meilleures équipes, et les joueurs se sont même réunis sur les réseaux sociaux pour annoncer leur opposition.

Et il semble que la réaction des joueurs ait été très similaire à celle des supporters, dont les protestations ont fait les backpages à travers l’Europe et ont provoqué le demi-tour.

La publication espagnole AS n’était qu’une des sources d’information européennes à présenter des images des manifestations de fans en Angleterre

Townsend a rejoint le talkSPORT Breakfast mercredi matin pour révéler le point de vue d’un joueur sur les deux derniers jours.

Il a révélé qu’ils n’avaient aucune connaissance des plans de séparation et a déclaré que les plans étaient “ condamnés ” au moment où la FIFA et l’UEFA ont menacé d’interdire les stars de la Coupe du monde et de l’Euro.

“Il y a eu beaucoup de bavardages dans le vestiaire”, a déclaré l’ailier du Palace.

«En fin de compte, nous avons vu pourquoi tout le monde aime le football, nous avons vu le pouvoir des fans, le pouvoir des joueurs, le pouvoir du journalisme, des experts, et collectivement nous nous sommes réunis pour nous assurer que cette compétition mal avisée ne voit pas le lumière du jour.”

Comment l’a-t-il découvert?

«Sur Twitter», a révélé l’as des Eagles.

«C’est drôle, les gens pensent que nous avons cette information privilégiée et nous savons les choses et obtenons les choses tôt, mais non, nous découvrons la même chose que tout le monde, juste sur Twitter.

L’ailier de Crystal Palace, Townsend, a déclaré que les joueurs n’étaient pas plus avisés sur les plans de la Super League européenne

«Le club ne nous a pas parlé de tout cela ou de quoi que ce soit d’autre, il n’est même pas arrivé à ce stade parce que tous ceux à qui j’ai parlé, nous étions catégoriques que cette compétition ne verrait jamais le jour.

«Il n’y avait aucun moyen que cela puisse fonctionner, donc il n’y avait pas besoin d’une réunion officielle ou quoi que ce soit du genre, nous savions que dans quelques jours, cette chose allait exploser et elle disparaîtrait, et cela s’est avéré être le cas.

«Je ne pouvais pas voir comment un format comme celui-ci pourrait jamais voir le jour, alors la bonne chose a finalement été faite.

«Une fois que l’UEFA et la FIFA sont sortis et ont dit qu’ils allaient commencer à interdire les joueurs des internationaux et que vous ne pourriez pas jouer en Coupe du monde et en euros – il n’y avait aucun moyen de le dépasser. C’est le summum de la carrière de n’importe quel joueur, donc une fois que cela s’est produit, nous savions que c’était voué à l’échec.

Le propriétaire de Crystal Palace, Steve Parish, a reçu des éloges lundi soir en rejoignant Sky Sports pour offrir son verdict sur les plans, apportant un calme au cirque des dernières nouvelles.

Lundi soir, le chef des Eagles a déclaré que les clubs de Premier League ne voulaient pas que les “ six grands ” partent et qu’il voulait “ s’asseoir et régler le problème comme des messieurs ”.

Ian Holloway dit que les clubs menacent de “ tuer les ligues inférieures ” avec leurs plans “ dégoûtants et égoïstes ” de Super League européenne

“Le truc à propos de Steve est qu’il est aussi un fan, donc il peut voir les choses des deux côtés, alors que beaucoup de ces autres propriétaires sont des hommes d’affaires”, a ajouté Townsend.

«Ils sont arrivés au sommet de leur domaine en étant impitoyables, en ne pensant qu’à faire le meilleur pour leur entreprise. Alors oui, ces propriétaires ont eu beaucoup de crédit, mais en fin de compte, ils ne font leur travail que pour obtenir le plus d’argent pour leur entreprise et, malheureusement, à cette occasion, ils ont probablement été un peu mal informés.

«Heureusement, tout le monde s’est réuni pour s’assurer que cette compétition ne verrait pas le jour.»

Les dirigeants ont déjà commencé à rouler à la suite de la tentative de coup d’État, Ed Woodward annonçant son départ en tant que vice-président exécutif de Manchester United.

Il y a des rumeurs selon lesquelles le propriétaire de l’un des clubs anglais impliqués serait maintenant prêt à vendre après l’échec de la Super League, et Townsend ne serait pas surpris.

Ed Woodward quittera Manchester United à la fin de la saison

“Je pense que pour certains d’entre eux, trop de dégâts ont été causés”, a déclaré le spécialiste de talkSPORT.

«Ce ne sont pas des fans de football, ils ne pensent pas,” nous devons faire ça pour le football “, ils ne pensent évidemment qu’à l’argent et en obtiennent le plus pour leurs propres clubs.

«Oui, les gens peuvent dire que c’est avide, mais ces gars-là ne sont pas devenus millionnaires et milliardaires en étant compréhensifs, ils sont évidemment impitoyables dans leur domaine.

«Je peux donc comprendre pourquoi ils l’ont fait, mais c’était évidemment la mauvaise décision et la bonne décision a pris le dessus.

«Nous n’avons pas eu les fans dans les stades depuis plus d’un an maintenant, mais au cours des 48 dernières heures, nous avons vu la puissance des fans et c’était formidable de les revoir.

«Les supporters ont encore un rôle important à jouer dans le football et ils ont définitivement joué leur rôle en nombre au cours des deux derniers jours.»