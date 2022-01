Les joueurs de Red Dead Online sont mécontents du manque de contenu

Red Dead en ligne les joueurs sont tellement frustrés par le manque de mises à jour de contenu pour le jeu, qu’ils se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur mécontentement envers Rockstar.

Depuis trois jours maintenant, les fans ont pris Rockstar à partie sur le réseau social, attirant l’attention sur leur mécontentement avec le hashtag « SaveRedDeadOnline » qui était à la mode. Au moment de la publication, il y avait plus de 18 200 tweets utilisant le hashtag.

Le problème avec les joueurs est le manque de nouvelles mises à jour pour le jeu, car le dernier nouveau contenu a été abandonné en juillet 2021. Appelé Blood Money, il a ajouté des vols de propriété et la tâche de récupérer des obligations privées connues sous le nom de Capitale. De nouvelles missions appelées Crimes ont été ajoutées où vous avez effectué des vols, des braquages ​​d’entraîneurs, des enlèvements, des recouvrements de créances, etc. afin d’obtenir des indices sur l’endroit où trouver Capitale.

Depuis juillet, les mises à jour du jeu se sont présentées sous la forme de nouveaux modes et missions, mais récemment, les joueurs n’ont reçu que des bonus pour leurs problèmes, ce qui ne plaît pas à tout le monde. D’autant plus que GTA Online a reçu deux mises à jour assez importantes au cours des six derniers mois – Los Santos Tuners et la dernière avec Dr. Dre, The Contract.

Et c’est là que réside le problème, selon la communauté Red Dead Online, dont beaucoup pensent que Rockstar est plus soucieux d’ajouter du nouveau contenu à GTAO que ses ébats de cow-boy en ligne.

Les fans sont également mécontents du manque de communication de Rockstar et demandent au développeur de fournir au moins une feuille de route afin que les joueurs sachent à quoi s’attendre du jeu à l’avenir.

Voici ce que quelques membres de la communauté Twitter ont à dire sur l’état actuel des choses – et il convient de noter que de nombreux utilisateurs de reddit sont tout aussi frustrés et que le sujet du contenu médiocre a même été abordé la semaine dernière par Lauren Morton de PC Gamer.

#SaveRedDeadOnline c’est vraiment dommage que ce jeu soit négligé alors qu’il y a tant de potentiel. C’est vraiment comme le Far West maintenant parce qu’il n’y a rien à faire et personne avec qui jouer pic.twitter.com/tB84SGNQaV – M. Cheese Man (@lazyonion) 6 janvier 2022

Red Dead Online n’est pas mis à jour car cela ne rapporte pas d’argent à Rockstar. Mais cela ne rapporte pas d’argent PARCE qu’ils ne le mettent pas à jour. Les fans ont fait une liste d’excellentes idées de mise à jour, ici. https://t.co/nCV1t1RACZ Pas de mises à jour, pas d’achats de lingots d’or.#SaveRedDeadOnline – Combat Wombat (@WombatWasHere) 6 janvier 2022

Pas désolé pour le coup de gueule. J’en ai marre de voir ce qui est objectivement le meilleur jeu en monde ouvert à ce jour être continuellement merdé et négligé par les développeurs parce qu’ils sont trop occupés à traire leur vache à lait pour s’en soucier. – andrea ⚡️ (@StanleyCupTrash) 6 janvier 2022

Red Dead Redemption 2 possède l’un des mondes ouverts les plus beaux et les plus détaillés à ce jour. S’il vous plaît @RockstarGames – sauvegardez Red Dead Online pour votre propre bien. Ne jetez pas le potentiel incroyable qu’il a. Vous êtes extrêmement chanceux d’avoir une base de fans passionnée qui se soucie de vous. #SaveRedDeadOnline pic.twitter.com/shyIHhC1eL – Ben T. (@videotech_) 8 janvier 2022

Je m’excuse pour mon coup de gueule, mais j’ai attendu si longtemps qu’ils exploitent ce jeu incroyable. Rockstar a fait beaucoup de promesses en 2018 qu’il évoluerait constamment, mais ce n’est clairement pas le cas. Cela fait deux ans que je dois mettre en place ce comportement. C’est ridicule et scandaleux. – Ben T. (@videotech_) 6 janvier 2022

#SaveRedDeadOnline toujours tendance ce matin https://t.co/3NYqO5XTNi – Red Dead Online News (@RedDeadRDC) 7 janvier 2022

Rappel de ce pour quoi nous nous battons : RDO n’a même pas besoin d’une seule nouvelle mise à jour pour rendre tout le monde heureux. Nous avons besoin d’une feuille de route décente et de savoir si nous pouvons réellement garder espoir dans ce jeu. Si le destin du jeu est de mourir et d’être vraiment abandonné, nous voulons le savoir !#SaveRedDeadOnline pic.twitter.com/ZRnNMVttN5 – John M (@JohnM90GTA) 8 janvier 2022

Ils ne réalisent même pas combien d’argent ils pourraient encore gagner avec RDO. Ou peut-être qu’ils le font et s’en moquent. Mais peu importe, nous avons une nouvelle PAIRE DE CHAUSSETTES ! 🙏🏻 #SaveRedDeadOnline pic.twitter.com/qvfoRB0Vnn – Lacey (@Lacey98_) 8 janvier 2022

Est pris en charge. Voir le niveau de mises à jour que GTA a obtenu car RDO n’a eu qu’une seule mise à jour de taille moyenne en un an nous a laissés frustrés par les responsables. Nous savons que ce n’est pas de votre faute, alors s’il vous plaît ne pensez pas que nous dirigeons cela vers vous. C’est aux responsables (2) – YΛNGY YØUNG 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏳️‍🌈 (@YangyYoung) 7 janvier 2022

#SaveRedDeadOnline ce jeu mérite plus de contenu, un meilleur contenu. Pas de mois de bonus pour des modes dont je ne me souciais même pas vraiment après avoir joué quelques parties d’appel aux armes – Om3gARED66 (@Om3gARED66) 6 janvier 2022

Rockstar n’a pas encore adressé les fans ou le hashtag tendance au moment de la presse.