Les joueurs de Star Citizen se surdosent à mort dans des zones sûres

Agresser des rivaux en les obligeant à OD à partir d’une injection de santé est devenu la dernière mode de Star Citizen, transformant certaines zones en pièges mortels sans loi.

Pour de nombreux étrangers, cela ne ressemble qu’à une arnaque, pour d’autres, c’est presque un mode de vie depuis près d’une décennie maintenant. Quoi que vous pensiez du jeu de commerce spatial massivement multijoueur, Star Citizen n’a pas manqué de faire la une des journaux au fil des ans, mais c’est certainement l’un des plus étranges.

Tout tourne autour d’un nouveau patch qui rend le jeu persistant d’une manière qu’il ne l’était pas auparavant, de sorte que lorsque vous mourez, ce n’est plus qu’un simple inconvénient et vous pouvez désormais perdre tous vos objets.

Plus important encore, vous pouvez être tué et volé, ce qui ne devrait pas être possible dans les différentes zones sociales sûres du jeu. Sauf que les joueurs ont trouvé un moyen de neutraliser leurs rivaux avec une injection de santé.

Le fait que vous puissiez obtenir une overdose grâce aux bonus de santé est une caractéristique connue du jeu et reconnue comme illégale. Cependant, dans les sections les plus miteuses du jeu, telles que la zone Grim Hex, il n’y a pratiquement aucune punition pour cela – même si le jeu PvP normal (joueur contre joueur) n’est toujours pas autorisé.

Cela a entraîné des gangs de joueurs errant dans l’espace social, essayant d’agresser les passants et de piller leur corps de tout ce qu’ils possèdent.

Selon des rapports sur Reddit, cela a conduit ceux qui bravent la région à prendre des médicaments anti-overdose par mesure de précaution, bien que cela n’offre pas une protection complète si vous êtes suffisamment poignardé.

On ne sait pas si tout cela va être corrigé du jeu, car même s’il ne semble pas que les changements aient été destinés à encourager les gangs de pillards à seringues, c’est le genre de gameplay émergent que Star Citizen aime encourager.

