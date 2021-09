Les joueurs de Switch rencontrent toutes sortes de problèmes dans Sonic Colors Ultimate

Image : La vie de Nintendo

Mettre à jour [Mon 6th Sep, 2021 10:20 BST]: Bien que nous n’ayons rencontré auparavant aucun problème avec le jeu, en suivant les étapes publiées sur Youtube par JustLemres (AVERTISSEMENT : contient des images clignotantes), nous pouvons maintenant confirmer de manière indépendante que les problèmes observés en ligne au cours du week-end peuvent être reproduits sur le matériel Switch. Nous examinerons les problèmes plus en profondeur prochainement…

Mettre à jour [Mon 6th Sep, 2021 05:30 BST]: Blind Squirrel Games et le responsable des médias sociaux de Sega of America pour Sonic the Hedgehog ont pris note des commentaires et enquêtent sur les problèmes :

Nous apprécions tous les commentaires que nous avons reçus à propos de Sonic Colors: Ultimate jusqu’à présent. Nous écoutons et préparons un patch à publier dès que possible. Si vous rencontrez des problèmes avec Sonic Colors: Ultimate, veuillez les soumettre directement à : https://t.co/oZOXuzhuRm – Blind Squirrel Games (@Blind_Squirrel_) 5 septembre 2021

Petit aparté : nous avons vu des problèmes graphiques causés par un émulateur qui est malheureusement hors de notre contrôle. Essayer de déterminer quels bogues sont légitimes peut vraiment ralentir le processus d’assurance qualité. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez les signaler ici : https://t.co/vymOVVEyZp – Katie – MiniKitty (@KatieChrz) 5 septembre 2021

Article original [Sun 5th Sep, 2021 17:00 BST]: Les propriétaires de Nintendo Switch qui ont acheté la version « Digital Deluxe » de Sonic Colors Ultimate sont censés rencontrer toutes sortes de bugs de lancement – ​​certains avertissant même des risques de saisie potentiels.

Depuis que les fans ont mis la main sur la version Switch plus tôt cette semaine, les médias sociaux ont été inondés de plaintes concernant cette version particulière. Comme l’explique VGC, les joueurs ont mis en évidence des « visuels gravement défectueux », des personnages tombant à travers des paysages, des verrouillages progressifs et des plantages – des comparaisons ont même été faites avec Sonic ’06. Les temps de chargement sont également nettement plus longs.

Je ne me sens plus en sécurité en jouant à #SonicColorsUltimate. #NintendoSwitch pic.twitter.com/kJV69xS6KP— Trendy Brendy (@TrendanBrendan) 4 septembre 2021

Les plus inquiétants sont peut-être les avertissements concernant les écrans provoquant des crises – ce qui ressemble assez à ce que nous avons vu précédemment dans Square Enix Le monde merveilleux de Balan. Sega a publié un correctif du premier jour pour Ultimate, mais il n’est pas encore clair s’il résout l’un des problèmes que les joueurs ont apparemment rencontrés dans la version Nintendo.

Il convient de noter que certains de ces téléchargements montrent des images du jeu fonctionnant sur des émulateurs et piraté Switch, tandis que d’autres images sont censées être capturées directement à partir de la version commerciale. Certaines des images originales qui ont fait surface ont été appelées:

PSA: les images de Sonic Colors montrant les images saisies ont été capturées sur un commutateur et un émulateur piratés de NintendoSwitch

Nous n’avons rencontré aucun de ces problèmes ou bugs graphiques au cours de notre propre temps avec Sonic Colors Ultimate sur Switch.

Eurogamer révèle comment Sega a initialement fait appel à Blind Squirrel Games pour développer le remaster de Sonic Colors, et plus récemment, le développeur a été critiqué pour ne pas avoir crédité le moteur open source gratuit Godot. Il a rapidement répondu, reconnaissant son erreur et promis de corriger le problème dans un prochain correctif :

Nous sommes vraiment désolés de cet oubli et nous nous engageons à créditer correctement toutes les technologies que nous utilisons. Bien que les crédits aient été revus à plusieurs reprises, cela a été manqué d’une manière ou d’une autre. Un patch à venir sera publié sous peu pour corriger ce problème.— Blind Squirrel Games (@Blind_Squirrel_) 3 septembre 2021

Les fans de Switch ont précédemment exprimé leur déception concernant la version Nintendo de Sonic Colors Ultimate en juillet, lorsqu’il a été découvert que le jeu était limité à 30 FPS. La sortie complète de ce remaster aura lieu la semaine prochaine, le 7 septembre.

Comment avez-vous trouvé Sonic Colors sur le Switch jusqu’à présent ? Avez-vous rencontré l’un de ces problèmes ? Votez dans notre sondage et laissez un commentaire ci-dessous.