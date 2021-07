Les joueurs de tennis Aoyama et Shibahara se qualifient pour les huitièmes de finale à Wimbledon

07/03/2021

joueurs japonais Shuko Aoyama Oui Ena Shibahara, le numéro 13 de la WTA et le numéro 13 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 6-1 et 6-2 en cinquante-six minutes au tchèque Tereza Martincova Oui Marketa Vondrousova en seizièmes de finale à Wimbledon. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match lors des huitièmes de finale à Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à briser le service à une occasion, tandis que les gagnants l’ont fait 5 fois. De plus, au premier service Aoyama et Shibahara ont eu une efficacité de 46%, une double faute et ont obtenu 73% des points de service, alors que l’efficacité de leurs adversaires était de 61%, ils ont commis 4 doubles fautes et ont réalisé les 45% de service points.

En huitièmes de finale, Aoyama et Shibahara affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils s’affronteront. Christian Kaitlyn Oui Nao Hibino contre Vera Zvonareva Oui Laura siège.

Dans le tournoi Londres (Double Dames de Wimbledon.) un total de 63 couples y participent. De même, il se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.