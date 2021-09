Les joueurs de tennis Aoyama et Shibahara se qualifient pour les seizièmes de finale aux dépens de Brengle et Liu

09/03/2021

Le à 05:30 CEST

les Japonais Shuko Aoyama et Ena Shibahara, le numéro 9 de la WTA et le numéro 9 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 6-2 et 6-3 en une heure et deux minutes aux joueurs américains Madison et Claire Liu, numéro 409 de la WTA et numéro 465 de la WTA respectivement lors de la 30e finale de l’US Open. Après ce résultat, nous continuerons à voir la paire gagnante en seizièmes de finale de l’US Open.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, obtenu 56% du premier service, commis 3 doubles fautes et réussi à remporter 73% des points de service. Concernant le couple vaincu, ils ont réussi à casser le service à une occasion et leur donnée d’efficacité est de 68%, une double faute et 49% de points obtenus au service.

Après ce match aura lieu les seizièmes de finale au cours desquels Aoyama et Shibahara seront mesurés contre les joueurs polonais Alicja Rosolska et Eri Hozumi.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 64 couples s’affrontent.