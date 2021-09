Les joueurs de tennis Begu et Mitu passent à la phase suivante de l’US Open après avoir remporté la 30e de finale

09/03/2021

Le à 06:30 CEST

femmes roumaines Irina-Camélia Begu et Cristina-Andrée Mitu, numéro 74 de la WTA et, numéro 97 de la WTA remportés respectivement par 6-4 et 7 (7) -6 (4) en une heure et quarante-neuf minutes en français caroline garcia, numéro 130 de la WTA et la joueuse argentine Nadia Podoroska, numéro 67 de la WTA lors de la 30e finale de l’US Open. Avec ce résultat, le couple sera en huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, tandis que la paire vaincue, de son côté, l’a réussi à deux reprises. De même, Begu et Mitu ont atteint une efficacité de 69% au premier service et ont pris 62% des points de service, tandis que les données de leurs rivaux sont de 74% d’efficacité et 56% de points obtenus au service. . Pour conclure, concernant les pénalités, les joueurs qualifiés ont commis 3 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante ont commis une double faute.

Au cours des huitièmes de finale, Begu et Mitu seront mesurés par rapport aux vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Lauren Davis et Ingrid Neel contre Ponceuses tempête et caroline dolehide.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 64 couples s’affrontent. De plus, sa célébration a lieu du 1er au 12 septembre à New York.