Les joueurs de tennis Berankis et Koepfer se qualifient pour les seizièmes de finale de Wimbledon

01/07/2021

Le 07/02/2021 à 08h30 CEST

Le joueur de tennis lituanien Ricardas Bérankis, numéro 355 de l’ATP et l’Allemand Dominik Koepfer, numéro 161 de l’ATP remporté en deux heures et vingt-trois minutes par 7 (7) -6 (4), 3-6 et 9-7 au joueur slovaque Igor zelenay et le joueur de tennis monégasque Romain arneodo, numéros 98 et 88 de l’ATP lors de la 30e finale de Wimbledon. Avec ce résultat, les joueurs parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques montrent que Berankis et Koepfer, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 2 fois à leurs adversaires, tandis que la paire vaincue, pour sa part, l’a réussi 3 fois. De même, Berankis et Koepfer ont eu une efficacité de 60% au premier service et ont réussi à gagner 68% des points de service, tandis que leurs adversaires ont eu un premier service de 73%, réussissant à remporter 66% des points de service. Pour conclure, par rapport aux pénalités, les joueurs classés ont commis 3 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante en ont commis 5.

Lors des huitièmes de finale, Berankis et Koepfer affronteront les joueurs sud-africains Corbeau klaasen Oui Ben Mclachlan demain vendredi à partir de 12h00 heure espagnole.

Ce tournoi se déroule à Londres entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.