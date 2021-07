Les joueurs de tennis Bolelli et Gonzalez obtiennent leur place en quarts de finale de Wimbledon

07/05/2021

Le 06/07/2021 à 02:45 CEST

Le joueur de tennis italien Simone Bolelli, numéro 46 de l’ATP et le joueur argentin Maximo González, le numéro 36 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3, 6-3 et 6-2 en une heure et quarante-six minutes au Kazakh Andrey Golubev et le joueur de tennis hollandais Robin Haase, numéros 40 et 44 de l’ATP en huitièmes de finale à Wimbledon. Après ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les quarts de finale.

La paire perdante a réussi à casser le service une fois, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont fait 6 fois. De même, Bolelli et Gonzalez ont eu une efficacité de 70% au premier service, n’ont commis aucune double faute et ont réalisé 72% des points de service, tandis que leurs adversaires ont eu un premier service de 67% et une double faute, réussissant à gagner. des points de service.

Bolelli et Gonzalez s’affronteront en quarts de finale du championnat avec les Sud-Africains Corbeau klaasen Oui Ben Mclachlan demain mardi à partir de 12h00 heure espagnole.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Double Masc.) un total de 64 couples y participent. De plus, il se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur.