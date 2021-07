Les joueurs de tennis Bolelli et Gonzalez ont battu Roger-Vasselin et Kontinen et seront en huitièmes de finale à Wimbledon

03/07/2021 à 19h00 CEST

Italien Simone Bolelli, numéro 46 de l’ATP et le joueur argentin Maximo González, numéro 36 de l’ATP remporté en huitièmes de finale à Wimbledon par 7 (7) -6 (5) et 6-2 en une heure et trente-neuf minutes au joueur de tennis français Edouard Roger-Vasselin, numéro 15 de l’ATP et le Finlandais Henri Kontinen, numéro 33 de l’ATP. Après ce résultat, les joueurs de tennis parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques montrent que Bolelli et Gonzalez, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à deux reprises, tandis que la paire vaincue n’a pas réussi à casser le service de leurs adversaires. De plus, Bolelli et Gonzalez ont obtenu 69% du premier service, réussissant à remporter 70% des points de service, tandis que leurs rivaux ont atteint une efficacité de 66% et remporté 68% des points de service. Pour conclure, en termes de fautes, les vainqueurs ont commis 3 doubles fautes et leurs adversaires en ont commis 2.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs joueront contre les joueurs kazakhs Andrey Golubev Oui Robin Haase.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Double Masc.) se produit du 28 juin au 11 juillet sur le gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.