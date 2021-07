Les joueurs de tennis Bolelli et Gonzalez s’imposent en quarts de finale de Wimbledon

07/07/2021

Le joueur italien Simone Bolelli, numéro 46 de l’ATP et le joueur de tennis argentin Maximo González, numéro 36 de l’ATP remporté en deux heures et vingt-six minutes par 7 (7) -6 (0), 6-4 et 6-3 à l’Afrique du Sud Corbeau klaasen, numéro 23 de l’ATP et le joueur japonais Ben Mclachlan, numéro 47 de l’ATP en quarts de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, le duo parvient à se qualifier pour les demi-finales de Wimbledon.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, tandis que la paire vaincue l’a fait une fois. De même, Bolelli et Gonzalez ont atteint 67% d’efficacité lors du premier service et ont pris 80% des points de service, tandis que leurs rivaux ont atteint 63% d’efficacité et ont remporté 60% des points de service. Enfin, par rapport aux pénalités, les joueurs vainqueurs ont commis 4 doubles fautes et leurs adversaires ont commis une double faute.

Pendant les demi-finales Bolelli et Gonzalez affronteront les joueurs espagnols Marcel granollers Oui Horacio Zeballos demain jeudi à partir de 11h00, heure espagnole.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Double Masc.) un total de 64 couples se font face. De même, il se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur.