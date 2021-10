Les joueurs de tennis Bopanna et Shapovalov seront en demi-finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

28/10/2021

Le 29/10/2021 à 04h30 CEST

Le joueur indien Rohan bopanna, numéro 45 de l’ATP et joueur de tennis canadien Denis Chapovalov, numéro 78 de l’ATP remporté par 6-4, 5-7 et 10-7 en une heure et trente et une minutes aux joueurs russes Karen Khachanov et Andreï Roublev, numéro 88 de l’ATP et, numéro 55 de l’ATP respectivement en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs lors des demi-finales de la compétition.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses adversaires deux fois, tandis que les vainqueurs l’ont fait deux fois aussi. De plus, Bopanna et Shapovalov ont eu un premier service de 59 % et ont commis une double faute, réussissant à remporter 63 % des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu une efficacité de 68 %, des doubles fautes et ont réussi à gagner 65 % des points de service.

Lors des demi-finales, les vainqueurs joueront contre les vainqueurs du match qui affronteront Santiago González et Andres Molteni contre Andrey Golubev et Hugo Nys.

Le tournoi se déroule à Saint-Pétersbourg du 24 au 31 octobre sur dur sous abri. Dans cette compétition, un total de 16 couples sont présentés.