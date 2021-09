Les joueurs de tennis Cacic et Brkic prennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Cuevas et Mannarino

09/03/2021

Le à 04:30 CEST

joueur de tennis serbe Nikola Cacic, numéro 40 de l’ATP et bosniaque Tomislav Brkic, le numéro 52 de l’ATP a rempli les pronostics en remportant la trente-deuxième finale de l’US Open en une heure et cinquante-huit minutes par 6 (6) -7 (8), 6-2 et 6-4 au joueur uruguayen Pablo Cuevas et le joueur de tennis français Adrien mannarino, numéros 150 et 145 de l’ATP. Avec ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser 3 fois le service de leurs adversaires, tandis que la paire perdante, de son côté, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De même, au premier service, Cacic et Brkic ont été efficaces à 64% et ont réalisé 72% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu 64% d’efficacité et ont réussi à remporter 65% des points de service. Pour conclure, en termes de fautes, les joueurs vainqueurs ont commis 4 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 3.

En huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Andrey Golubev et Andreas Mies contre Albert Ramos Viñolas et Pedro Martínez Gardien de but.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 64 couples s’affrontent.