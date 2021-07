Les joueurs de tennis Chan et Chan arrachent la place de Lechemia et Neel en huitièmes de finale

07/03/2021

Le à 18h30 CEST

Yung-jan chan Oui Hao Ching Chan, le numéro 21 de la WTA et le numéro 21 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de Wimbledon par 6-4 et 6-1 français Elixane Léchémie et le joueur de tennis américain Ingrid Neel, numéros 100 et 103 de la WTA. Avec ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs de ce match en huitièmes de finale à Wimbledon.

Pendant le match, Chan et Chan, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, tandis que la paire vaincue, en revanche, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De même, Chan et Chan ont eu une efficacité de 53% dans le premier service et ont atteint 73% des points de service, tandis que leurs rivaux ont atteint une efficacité de 66% et ont remporté 53% des points de service. Pour conclure, en matière de fautes, les joueurs qualifiés ont commis 2 doubles fautes et leurs adversaires en ont commis 2.

Chan et Chan joueront en huitièmes de finale du championnat contre les vainqueurs du match qui affronteront Petra martic Oui Shelby Roger contre Heather Watson Oui Harriet Dart.

Le tournoi se déroule à Londres du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au cours de cette compétition, un total de 63 couples s’affrontent.