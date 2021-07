Les joueurs de tennis Copil et Clarke disent au revoir à Wimbledon

01/07/2021

Le à 21h00 CEST

Le joueur autrichien Philippe Oswald, numéro 31 de l’ATP et le Néo-Zélandais Marcus Daniel, le numéro 41 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant dans la trente-deuxième finale de Wimbledon en une heure et quarante-six minutes 6-3, 3-6 et 6-3 joueur de tennis roumain Marius copil et les britanniques geai clarke. Après ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques montrent que les vainqueurs ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, ils ont obtenu 72% du premier service, ils ont commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 77% des points de service. Quant à la paire perdante, ils ont réussi à casser le service une fois à leurs adversaires, leur efficacité était de 66%, ils ont commis 7 doubles fautes et ils ont obtenu 65% des points de service.

En huitièmes de finale, Oswald et Daniell rencontreront les vainqueurs du match qui affrontera Nikola Cacic Oui Tomislav Brkic contre Egor Gerasimov Oui Yoshihito nishioka.

Le tournoi Wimbledon Double Masc. Il est célébré sur l’herbe en plein air et au cours de celui-ci, un total de 64 couples s’affrontent. De plus, sa célébration a lieu entre le 28 juin et le 11 juillet à Londres.