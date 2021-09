Les joueurs de tennis Dabrowski et Stefani arrachent la place des demi-finales à Hradecka et Bouzkova

09/08/2021

Le 09/09/2021 à 03h30 CEST

Le joueur canadien Gabriela Dabrowski, numéro 11 de la WTA et joueuse de tennis brésilienne Luisa Stefani, le numéro 17 de la WTA a rempli les pronostics en battant en deux heures et quatre minutes par 6-4, 4-6 et 6-1 aux joueurs tchèques Lucie hradecka et Marie Bouzkova, numéro 37 de la WTA et numéro 56 de la WTA respectivement en quarts de finale de l’US Open. Avec ce résultat, nous continuerons à voir la paire gagnante en demi-finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, au premier service ils ont été efficaces à 99%, ils n’ont commis aucune double faute et ils ont réalisé 68% des points de service. Quant au couple vaincu, ils ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, leur efficacité était de 94%, ils ont fait 2 doubles fautes et réalisé 59% des points de service.

En demi-finale, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Su Wei Hsieh et Élise Mertens contre Caty mcnally et Cori gauff.

Dans le tournoi New York (US Open) 64 couples y participent. De même, il se déroule du 1er au 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.