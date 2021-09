Les joueurs de tennis Dabrowski et Stefani ont battu les joueurs de tennis Yastremska et Kostyuk et seront en quarts de finale de l’US Open

09/07/2021

Le à 07:45 CEST

Le joueur de tennis canadien Gabriela Dabrowski, numéro 11 de la WTA et la joueuse brésilienne Luisa Stefani, le numéro 17 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open en deux heures et onze minutes par 6 (5) -7 (7), 6-4 et 6-2 aux Ukrainiens Dayana Yastremska et Marta Kostyuk, numéro 124 de la WTA et, respectivement, numéro 117 de la WTA. Avec ce résultat, les vainqueurs seront en quarts de finale de l’US Open.

Le couple vaincu a réussi à casser deux fois le service de ses rivaux, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait 5 fois. De plus, au premier service Dabrowski et Stefani ont eu une efficacité de 69%, 7 doubles fautes et réalisé 63% des points de service, tandis que leurs adversaires avaient un premier service de 63% et 5 doubles fautes, réussissant à remporter 59% des points de service .

En quarts de finale, Dabrowski et Stefani affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Anastasia Rodionova et Arina rodionova contre Lucie hradecka et Marie Bouzkova.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.