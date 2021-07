Les joueurs de tennis Dart et Salisbury passent à la phase suivante de Wimbledon après avoir remporté les demi-finales

09/07/2021 à 23h15 CEST

joueurs britanniques Harriet Dart Oui Joe Salisbury, le numéro 215 de la WTA et le numéro 11 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en demi-finale de Wimbledon par 6-2, 4-6 et 6-4 en deux heures au joueur de tennis tchèque Kveta Peschke et en allemand Kévin Krawietz, numéros 19 et 20 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le couple vainqueur en finale de Wimbledon.

Les données recueillies sur le match montrent que Dart et Salisbury, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, ont eu 70% d’efficacité au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont obtenu 73% des points de service. . Quant à la paire vaincue, elle a réussi à casser le service une fois, a obtenu 66% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 62% des points de service.

En finale, Dart et Salisbury affronteront les vainqueurs du match entre Neal Skupski Oui Desirae Krawczyk contre Shuai zhang Oui Jean pairs.

Le tournoi se déroule à Londres du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 46 couples participent au championnat.