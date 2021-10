Les joueurs de tennis Demoliner et Daniell seront en quarts de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

27/10/2021 à 15h45 CEST

Le joueur de tennis brésilien Démolisseur Marcelo, numéro 67 de l’ATP et le Néo-Zélandais Marcus Daniel, numéro 52 de l’ATP remporté en une heure et trente-cinq minutes par 3-6, 7-5 et 10-7 au joueur néerlandais Matwe middelkoop, numéro 33 de l’ATP et le Salvadorien Marcelo Arevalo, numéro 34 de l’ATP en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match en quarts de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser deux fois le service de leurs rivaux, tandis que le duo vaincu, de son côté, a également réussi à le faire deux fois. De plus, au premier service, Demoliner et Daniell avaient 62% d’efficacité et ont atteint 65% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 71% et a atteint 65% des points de service. Enfin, concernant les fautes, les joueurs qualifiés ont commis une double faute et les joueurs éliminés ont commis 2 doubles fautes.

Demoliner et Daniell se rencontreront en quarts de finale avec les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront Escobar Gonzalo et Ariel Béhar contre taylor fritz et Tommy paul.

Le tournoi se déroule à Saint-Pétersbourg entre le 24 et le 31 octobre sur dur sous abri. Dans cette compétition, un total de 16 couples sont présentés.