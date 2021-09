Les joueurs de tennis Doi et Friedsam font leurs adieux à l’US Open

09/03/2021

Kazaja Zarina Diyas, numéro 245 de la WTA et la joueuse russe Varvara Gracheva, numéro 211 de la WTA, ils ont remporté la 30e finale de l’US Open en deux heures et dix-sept minutes par 7 (7) -6 (5), 4-6 et 6-2 au joueur de tennis japonais Misaki doi, numéro 80 de la WTA et l’Allemand Anna-Lena Friedsam, numéro 64 de la WTA. Avec ce résultat, la paire prend la place pour les seizièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques montrent que Diyas et Gracheva, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 6 fois, obtenu 84% du premier service, commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 55% des points de service. Quant à Doi et Friedsam, ils ont réussi à casser 5 fois le service de leurs adversaires, leur efficacité était de 85%, ils ont fait 3 doubles fautes et ils ont réalisé 54% de leurs points de service.

En huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les joueurs tchèques Lucie hradecka et Marie Bouzkova.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et au cours de celui-ci, un total de 64 couples y participent. De plus, sa célébration a lieu entre le 1er et le 12 septembre à New York.