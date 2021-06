Les joueurs de tennis Farah et Cabal remportent une place en huitièmes de finale aux dépens de Skupski et Skupski

01/06/2021

Le à 21h00 CEST

Les Colombiens Robert Farah Oui Juan Sebastian Cabale, le numéro 3 de l’ATP et le numéro 4 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de Roland-Garros par 6-4 et 6-4 en une heure et vingt-sept minutes aux joueurs britanniques Ken Skupski Oui Neal Skupski, numéro 61 de l’ATP et, respectivement, numéro 19 de l’ATP. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs en seizièmes de finale de la compétition.

Pendant le match, Farah et Cabal, les vainqueurs, ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, ont atteint 58% d’efficacité au premier service, ont commis 5 doubles fautes et ont pris 73% des points de service. Quant à Skupski et Skupski, ils n’ont jamais cassé le service, ont eu 61% de premier service, ont commis une double faute et ont réussi à gagner 65% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Albert Ramos Viñolas Oui Ricardas Bérankis contre Jo-Wilfried Tsonga Oui Dan ajouté.

Le tournoi リ (Open de France Double Masc.) se déroule entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue extérieure. Pendant la compétition, un total de 64 couples s’affrontent.