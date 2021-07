Les joueurs de tennis Fichman et Olmos remportent la 30e finale de Wimbledon

in

01/07/2021

Le à 13:45 CEST

le canadien Sharon fichman, numéro 28 de la WTA et joueuse de tennis mexicaine Giuliana Olmos, le numéro 26 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant par 6-2 et 6-1 en cinquante-six minutes au joueur tchèque Kveta Peschke, numéro 19 de la WTA et la joueuse de tennis allemande Viviane Heisen, numéro 113 de la WTA lors de la 30e finale de Wimbledon. Après ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale à Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses rivaux une fois, tandis que les vainqueurs l’ont fait 5 fois. De même, Fichman et Olmos ont atteint 70 % d’efficacité au premier service, commis 2 doubles fautes et pris 72 % des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 49 % d’efficacité, commis 9 doubles fautes et remporté 38 % des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Fichman et Olmos affronteront les vainqueurs du match entre Jelena Ostapenko Oui Marta Kostyuk contre Belinda Bencic Oui Sofia kenin.

Le tournoi Double Dames de Wimbledon. Il est réalisé sur une pelouse extérieure et un total de 64 couples peut être vu dessus. De plus, sa célébration a lieu du 28 juin au 11 juillet à Londres.