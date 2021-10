Les joueurs de tennis Fritz et Paul remportent une place en quarts de finale aux dépens d’Escobar et Behar

27/10/2021 à 17h15 CEST

joueurs américains taylor fritz et Tommy Paul, numéro 189 de l’ATP et numéro 181 de l’ATP se sont respectivement imposés en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg pour 6-4 et 7-5 en une heure et dix-sept minutes à l’équatorien Escobar Gonzalo, numéro 43 de l’ATP et le joueur uruguayen Ariel Béhar, numéro 47 de l’ATP. Après ce résultat, le couple sera en quarts de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg.

Pendant le match, Fritz et Paul, les vainqueurs, ont réussi à casser le service à leurs adversaires 2 fois, tandis que la paire perdante, en revanche, n’a pas réussi à casser le service à ses rivaux. De plus, au premier service, Fritz et Paul ont été efficaces à 62 % et ont obtenu 79 % des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 71 % d’efficacité et ont remporté 68 % des points de service. Pour conclure, en termes de pénalités, les joueurs vainqueurs ont commis 2 doubles fautes et les joueurs de la paire défaite en ont commis 2.

En quarts de finale, Fritz et Paul affronteront les Brésiliens Démolisseur Marcelo et Marcus Daniel demain jeudi à partir de 9h00 heure espagnole.

Le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) se déroule du 24 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Au total, 16 couples participent au championnat.