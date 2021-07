Les joueurs de tennis Golubev et Haase ont battu Soares et Murray et seront en huitièmes de finale à Wimbledon

07/03/2021

Le à 18h15 CEST

Le joueur de tennis kazakh Andrey Golubev, numéro 40 de l’ATP et le joueur néerlandais Robin Haase, numéro 44 de l’ATP remporté en deux heures et deux minutes par 6 (3) -7 (7), 6-3 et 6-2 au brésilien Bruno Soares, numéro 13 de l’ATP et le joueur de tennis britannique Jamie Murray, numéro 22 de l’ATP en seizièmes de finale de Wimbledon. Après ce résultat, la paire sera en huitièmes de finale de Wimbledon.

La paire vaincue n’a pas réussi à briser le service, tandis que les gagnants l’ont fait 3 fois. De même, Golubev et Haase ont obtenu un premier service de 66% et commis une double faute, réussissant à remporter 76% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu 58% d’efficacité, commis 6 doubles fautes et réussi à gagner 69% des points à servir.

En huitièmes de finale, Golubev et Haase affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Simone Bolelli Oui Maximo González contre Edouard Roger-Vasselin Oui Henri Kontinen.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Double Masc.) un total de 64 couples y participent. De plus, il se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur.