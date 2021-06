Les joueurs de tennis Granollers et Zeballos passent à la phase suivante de Roland-Garros après avoir remporté la 30e de finale

01/06/2021

Le 02/06/2021 à 04:30 CEST

Le joueur de tennis espagnol Marcel granollers, numéro 11 de l’ATP et le joueur argentin Horacio Zeballos, le numéro 5 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en cinquante-trois minutes par 6-1 et 6-1 aux pôles Szymon Marche Oui Hubert Hurkacz, numéro 127 de l’ATP et numéro 69 de l’ATP respectivement lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, le couple sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que Granollers et Zeballos, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, tandis que la paire perdante, en revanche, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De même, Granollers et Zeballos ont atteint 87 % d’efficacité au premier service et pris 79 % des points de service, tandis que leurs adversaires avaient 74 % du premier service, réussissant à remporter 44 % des points de service. . Pour conclure, dans la section des pénalités, les joueurs vainqueurs ont commis 2 doubles fautes et leurs rivaux ont commis 4 doubles fautes.

En huitièmes de finale, les vainqueurs joueront contre les vainqueurs du match qui affrontera Jordan Thompson Oui Alexeï Popyrine contre Nikola Cacic Oui Tomislav Brkic.

Le tournoi Open de France Double Masc. Elle est réalisée sur terre battue extérieure et on y voit un total de 64 couples de visages. De plus, sa célébration a lieu du 30 mai au 12 juin à