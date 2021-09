Les joueurs de tennis Guarachi Mathison et Krawczyk arrachent la place en demi-finale à Niculescu et Ruse

09/09/2021

Le à 04:30 CEST

Le joueur chilien Alexa Guarachi Mathison, numéro 16 de la WTA et joueuse de tennis américaine Desirae Krawczyk, numéro 19 de la WTA remporté par 6 (5) -7 (7), 6-2 et 6-3 en deux heures et vingt-neuf minutes aux joueurs roumains Monica Niculescu et Elena Gabriela Ruse, numéro 60 de la WTA et, numéro 209 de la WTA respectivement en quarts de finale de l’US Open. Avec ce résultat, la paire sera en demi-finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service 6 fois à leurs adversaires, tandis que la paire vaincue, de son côté, l’a réussi 3 fois. De même, Guarachi Mathison et Krawczyk ont ​​eu une efficacité de 78% dans le premier service et ont obtenu 60% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint une efficacité de 75% et ont remporté 52% des points de service. Enfin, au niveau des fautes, les joueurs qualifiés ont commis 2 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante en ont commis 4.

Il ne reste plus qu’à attendre les demi-finales de la compétition, qui auront lieu aujourd’hui jeudi à partir de 18h00 heure espagnole et qui se termineront par la confrontation entre Guarachi Mathison et Krawczyk face aux joueurs australiens. Samantha Stosur et Shuai zhang qui se tiendra aujourd’hui jeudi à partir de 18h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.