Les joueurs de tennis Hsieh et Mertens arrachent la place aux quarts de finale à Van Uytvanck et Minnen

09/06/2021

Le 09/07/2021 à 06:00 CEST

Su Wei Hsieh, numéro 2 de la WTA et joueuse belge Élise Mertens, le numéro 1 de la WTA a rempli les pronostics en battant en cinquante-sept minutes par 6-0 et 6-2 aux belges Alison van uytvanck et Greetje Minnen, numéro 116 de la WTA et numéro 121 de la WTA respectivement en huitièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, les joueurs parviennent à se qualifier pour les quarts de finale de l’US Open.

Pendant le match, Hsieh et Mertens, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs rivaux 5 fois, tandis que la paire perdante, en revanche, n’a pas réussi à casser le service de ses rivaux. De plus, Hsieh et Mertens ont atteint 74% d’efficacité au premier service et pris 80% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 59% d’efficacité et ont réussi à remporter 46% des points de service. Enfin, au niveau des pénalités, les joueurs vainqueurs ont commis 4 doubles fautes et leurs adversaires en ont commis 4.

En quarts de finale, Hsieh et Mertens rencontreront les vainqueurs du match entre Caty mcnally et Cori gauff contre Andreja Klepac et Darija jurak.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court en dur en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.